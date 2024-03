“Não faz muito sentido”: médico desmente informações sobre diagnóstico de Kate Middleton

Embora Kate Middleton tenha quebrado o silêncio e esclarecido o motivo que a levou a ficar ausente por quase três meses, afirmando que foi diagnosticada com câncer, as teorias conspiratórias desencadeadas por sua ausência continuam sendo assunto de discussão.

A princesa de Gales chocou o mundo ao lançar um vídeo expondo que, após sua cirurgia abdominal, os médicos confirmaram que ela sofre dessa doença, o que comoveu muitos e centenas de internautas desejaram sua rápida recuperação.

No entanto, suas palavras foram postas em dúvida por detratores e até por um médico que ofereceu razões pelas quais seu diagnóstico "não faz sentido".

Recomendados

Isto é o que o médico diz que coloca em dúvida a palavra de Kate Middleton

O professor de medicina da Universidade George Washington, Jonathan Reiner, questionou as declarações de Kate Middleton.

"Com todo o respeito à família real, esse tipo de comunicado de imprensa não faz muito sentido médico", disse.

Para o especialista, detectar o câncer envolve a realização de extensas tomografias computadorizadas e ressonâncias magnéticas, por isso ele menciona que é "muito provável" que a equipe cirúrgica soubesse do câncer antes de operar.

A situação da futura rainha da Inglaterra chegou a tal ponto que várias celebridades se pronunciaram a respeito, fazendo algumas piadas, como Kim Kardashian e Blake Lively, esta última pediu desculpas por seus comentários.

"Paddy Harverson, ex-porta-voz oficial de Kate e do príncipe de Gales, disse: 'É uma espécie de ciclo destrutivo permanente. E é o pior que já vi em minha vida', sobre o ataque que a monarca tem sofrido."

As teorias falaram sobre sua suposta morte, um possível divórcio, a infidelidade do príncipe William com Rose Hanbury e até as piadas sobre a edição que fez no cartão postal postado nas redes sociais no Dia das Mães.

A esposa de William decidiu tornar pública a doença que sofre, mas não deu detalhes sobre que tipo de câncer tem e em que estágio se encontra, assim como o Rei Charles III, que saiu em várias ocasiões, mas preferiu oferecer detalhes sobre seu diagnóstico.

Entretanto, a família real britânica continua envolvida em especulações e críticas, apesar de seus esforços para esclarecer a situação.