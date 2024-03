Morte de Padre Santo em Renascer emociona; Público se despede do religioso

A morte de Padre Santo (Chico Dias) em Renascer emocionou a todos no capítulo desta segunda-feira (25), quando o público que acompanha a novela da Globo se despediu do religioso, responsável pelos dois casamentos de José Inocêncio (Marcos Palmeira).

Depois da TV, a Globo colocou o diálogo entre Padre Santo e Pastor Lívio (Breno da Matta) nas redes sociais e os fãs do remake não deixaram de comentar sobre a emoção que foi. Muitos anônimos afirmam que a cena foi “a mais emocionante” de todo o capítulo da trama reescrita por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa.

Um outro disse que “caiu um tijolo” no seu olho com a morte do religioso: “Cena forte. Foi muito lindo o encontro do Padre com Deus no seu lugar de paz. Parabéns pra vocês”, parabenizou um fã de Renascer.

Outra pessoa escreveu que o encontro entre o líder da igreja católica e o líder da igreja evangélica foi muito leve: “Essa cena foi tocante, de uma leveza tão divina... E o Padre Santo morrendo em paz... Essa novela me faz chorar todos os dias”.

Os elogios ao remake de 2024 na Globo não pararam, mesmo com a possível expulsão de Davi depois da suposta cabeçada dada em Bin no BBB 24: “Essa novela está dando um show”, disseram várias pessoas nas redes sociais.

Os atores Chico Dias e Breno da Matta, que interpretam os personagens religiosos no remake de Renascer também foram elogiados pelo público. Um noveleiro disse que a “sequência estava linda e carregada de emoção” e mandou os parabéns “pelo texto e pela entrega impecável de cada um”.

