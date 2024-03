Martin Scorsese resolveu uma ação judicial de US$500 mil: do que ele estava sendo acusado?

O diretor Martin Scorsese acaba de se livrar de uma ação judicial contra ele, na qual ele teria que pagar US$500 mil após a batalha legal ser resolvida entre as partes.

Em 2023, foi revelado que o roteirista Simon Afram havia processado o diretor de Killers of the Flower Moon, acusando-o de ter recebido US$500 mil para produzir seu roteiro, intitulado Operation: Fortitude.

Por que é que estavam processando Martin Scorsese?

O argumentista teria acusado o cineasta em sua ação de ter cobrado essa quantia de dinheiro para produzir um roteiro para seu filme e depois não ter feito nada, recusando-se até a falar com o próprio Afram.

O documento refletia a constante recusa de Scorsese em se reunir com a equipe de produção deste filme, a impossibilidade de se comunicar diretamente com ele e a falta de progresso no projeto pelo qual haviam pago uma quantia substancial a uma das figuras mais importantes do cinema mundial.

A resposta de Scorsese não foi clara, pois os prazos para produzir um filme na indústria de Hollywood são longos e até mesmo tinham entrado em contato com potenciais diretores, mas estes não tinham aceitado avançar com Operation: Fortitude.

"A pessoa acredita que escrever um roteiro e fazer um filme que possa ganhar um Prêmio da Academia é uma questão de meses. Muitos projetos levam anos. Martin levou 12 anos tentando conseguir financiamento para The Irishman", disse o representante legal do diretor, Marty Singer.

Além disso, a equipe jurídica de Scorsese argumentava que eram eles que deviam US$500 mil ao cineasta. Essa quantia era a outra parte do pagamento que haviam se comprometido a fazer, a qual estava assinada no contrato.

Scorsese trabalhou no ano passado em ‘Os Assassinos da Lua’, um filme que se destacou nesta temporada de premiações, recebendo vários elogios da crítica e conseguindo muitas indicações e alguns prêmios.