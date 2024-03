Kate Middleton recebe apoio após diagnóstico de câncer

Kate Middleton Princesa Gale anunciou que foi diagnosticada com câncer (WPA Pool/Getty)

LONDRES (AP) - Kate Middleton, a princesa de Gales, recebeu apoio de todo o mundo depois de revelar em uma mensagem sincera que está passando por quimioterapia contra o câncer após uma cirurgia abdominal importante.

Em um emocionante vídeo da princesa, onde ela falou sobre o "grande choque" e os "últimos dois meses incrivelmente difíceis" para sua família após o diagnóstico, ela apareceu após semanas de frenéticas especulações nas redes sociais sobre sua saúde e bem-estar.

“Claro, isso foi um grande choque, e William e eu temos feito o possível para processar e lidar com isso em particular, pelo bem de nossa jovem família”, disse Kate no vídeo, que foi gravado na quarta-feira em Windsor.

“Tem nos levado tempo para explicar tudo a Jorge, Carlota e Luís de uma forma adequada para eles e assegurar que vou ficar bem”, acrescentou, referindo-se aos seus três filhos.

Kate, de 42 anos, não especificou que tipo de câncer foi diagnosticado depois de passar por uma cirurgia abdominal que descreveu como "importante". Agora, ela afirmou que está nas primeiras etapas de um tratamento preventivo de quimioterapia e disse que se sente "mais forte a cada dia".

A princesa disse que inicialmente pensaram que sua doença não era cancerosa, até que os exames pós-operatórios revelaram o diagnóstico.

O anúncio acalmará, pelo menos em parte, as intensas e por vezes fantasiosas especulações e teorias conspiratórias sobre o estado de Kate que se multiplicaram nas redes sociais desde que o Palácio de Kensington anunciou, em meados de janeiro, que ela havia sido hospitalizada para uma operação abdominal não especificada.

As hashtags, incluindo algumas como “WeLoveYouCatherine” (Nós te amamos Catherine) e “GetWellSoonCatherine” (Melhore logo Catherine), estavam em alta na sexta-feira no X, anteriormente conhecido como Twitter, onde líderes políticos, celebridades e sobreviventes de câncer enviaram mensagens de apoio à princesa.

“Tem sido alvo de intensa vigilância e tratamento injusto por parte de certos setores da mídia em todo o mundo e nas redes sociais”, declarou o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak. “Ela demonstrou uma enorme coragem com sua declaração”.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, publicou nas redes sociais que ele e a primeira-dama, Jill Biden, "se juntam a milhões de pessoas ao redor do mundo para orar pela sua total recuperação, princesa Kate".

O rei Charles III, que também está recebendo tratamento para um tipo não especificado de câncer, disse em comunicado que estava “muito orgulhoso de Catherine por sua coragem ao falar como fez”. O príncipe Harry e sua esposa Meghan, que têm estado distantes de William e Catherine desde que se mudaram para a Califórnia em 2020, desejaram “saúde e cura para Kate e a família”.

Antes de sexta-feira, havia muito pouca informação sobre o estado da princesa e sua ausência da cena pública durante meses alimentou um dilúvio de rumores sobre a futura rainha "desaparecida".

Apenas foi divulgado que a cirurgia de Kate em janeiro foi um sucesso e que a recuperação manteria a princesa afastada de eventos públicos até abril.

O sentimento de desconfiança em relação à realeza ganhou terreno no início deste mês, depois que Kate admitiu ter editado uma foto oficial divulgada para o Dia das Mães no Reino Unido.

A foto, que pretendia acalmar e tranquilizar o público, provocou uma reação violenta depois que a Associated Press e outras agências de notícias se retrataram da imagem por medo de que tivesse sido manipulada.

Mesmo as imagens publicadas pelo The Sun e TMZ que pareciam mostrar Catherine e William fazendo compras provocaram uma nova onda de rumores, e alguns detetives de sofá se recusaram a acreditar que o vídeo mostrava a princesa.

Por outro lado, muitas das capas dos jornais de sábado apresentavam manchetes compassivas, e o The Sun proclamou: "Kate, você não está sozinha". O Daily Telegraph publicou um artigo de opinião que dizia: "Os repugnantes trolls da internet que se regozijam na miséria da princesa deveriam se envergonhar". A notícia também teve destaque em jornais internacionais da Itália à França.

"Entendo por que ela o mantinha em segredo, mas estou feliz que agora todo mundo saiba para que não possam fazer suposições", disse Madeleine Pullitzer, uma estudante americana em Paris.

Os simpatizantes e admiradores da realeza que visitaram Windsor e o Palácio de Kensington expressaram seu apoio a Kate e à família real.

"Espero que possam encontrar esperança e um pouco de união em sua família", disse Andrea Stunz, que estava visitando Londres desde o Texas quando soube da notícia. "Vamos orar por eles. Vamos orar pela família".

Assim como Charles antes dela, a decisão de Kate de revelar sua doença foi elogiada por encorajar o público a pensar mais sobre sua própria saúde e a fazer exames para sintomas preocupantes.

A princesa dirigiu-se diretamente a todos os afetados pelo câncer em seu vídeo, dizendo: "Por favor, não percam a fé nem a esperança".

"Este anúncio é um lembrete forte e impactante de que o câncer não respeita a idade nem o status social", disse Pat Price, oncologista e ativista da campanha de conscientização do câncer. "Um diagnóstico de câncer sempre é extremamente preocupante, mas o fato de a princesa ser tão jovem e estar no auge da vida torna essa notícia ainda mais inquietante e impactante".

Atualmente não está claro quando Kate poderá retomar suas atividades públicas.

Não está previsto que Kate e William se juntem a outros membros da família real para a missa do Domingo de Páscoa em Windsor.

" A princesa retomará suas atividades oficiais quando sua equipe médica autorizar”, disse um porta-voz do Palácio de Kensington. “Ela está de bom humor e focada em se recuperar completamente”.