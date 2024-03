Kate Middleton no olho do furacão: qual é a dieta especial que a Princesa de Gales segue?

Os olhos do mundo estão voltados para a realeza britânica, especialmente após o recente anúncio da princesa Kate Middleton e seu diagnóstico de câncer. A monarca falou sobre sua cirurgia abdominal e o subsequente relatório médico que a deixou chocada.

“A família tem passado por alguns meses muito difíceis... William e eu estamos fazendo o nosso melhor para lidar com isso de forma privada... temos levado tempo para explicar tudo a George, Charlotte e Louis de uma maneira apropriada para eles”, disse a Princesa de Gales.

As reações no mundo não demoraram a chegar, muitos com mensagens de apoio à monarca de 42 anos, que se destacou por levar uma vida saudável com uma rotina de exercícios exigente, até mesmo uma dieta rigorosa para se manter em forma.

O que come a princesa Kate Middleton?

Desde a sua juventude, Kate Middleton tem sido conhecida por ter uma figura esguia. Ela é mãe de 3 crianças, mas isso não afetou sua magreza, que nos últimos meses chamou a atenção da imprensa. A monarca, assim como os outros membros da realeza, segue uma dieta especial com a ajuda de um nutricionista especializado.

De acordo com o portal Telemundo Lifestyle, Kate segue o método "Louise Parker", precisamente projetado por seu treinador de nutrição.

Mais adiante, eles explicam que esse regime consiste em consumir cinco refeições por dia, entre três principais e duas lanches. As proteínas e os vegetais crus são os protagonistas, pois fornecem um alto teor de fibras. Entre eles, há um elemento indispensável, a espirulina, uma alga unicelular azul-esverdeada famosa por seu alto teor de vitaminas e minerais.

Especialistas se referiram a este alimento como um dos mais recomendados também por suas propriedades para regular a pressão arterial, reduzir o colesterol e facilitar a perda de peso.