Internet pede a expulsão de Davi e MC Bin Laden após briga generalizada

Davi expulso do BBB 24! Após briga com Bin web reage a suposta cabeçada (Reprodução/Globoplay)

O clima de tensão segue entre os participantes do Big Brother Brasil 2024 segue alto após a briga generalizada que ocorreu na casa depois do Sincerão desta segunda-feira, dia 25 de março.

Após a confusão, internautas apontaram indícios de agressão entre MC Bin Laden e Davi que podem resultar na expulsão dos dois participantes do reality. Em uma briga como nunca vista antes, um dummy e até o próprio Big Boss precisaram intervir para evitar que os brothers partissem para a agressão.

No entanto, para os internautas, indícios de agressão por parte dos dois participantes ficaram claros e podem resultar na expulsão dos dois a qualquer momento.

Cabeçada

Um dos momentos mais comentados pelos internautas são “cabeçadas” dadas por Davi durante a discussão com MC Bin Laden. Por vezes ele aproxima o rosto do brother se impondo enquanto os dois trocam agressões verbais.

Para os fãs do reality, essa atitude do participante foi tão agressiva quanto o tapa que resultou na expulsão de Wanessa Camargo. No entanto, teve quem relembrasse que o próprio Bin já deu uma “cabeçada” deste tipo em Davi, durante a discussão que acabou com a palavra “Calabreso” entre as mais comentadas da internet.

O Davi e o Bin se peitando não foi nada, fizeram igual à outra briga deles. Isso aqui sim foi agressão: o Bin deu uma cotovelada no Lucas, ainda o jogou no chão, além de ter empurrado a Leidy e a Giovana, e isso só aqui nesse vídeo, sem contar os outros. #BBB24

Sobrou até para o Buda

Outro ponto de atenção levantado pelos internautas é uma possível cotovelada de Bin Laden em Buda, que tentava segurar o brother quando foi atingido e acabou caindo no gramado da casa em meio à confusão.

No vídeo, as torcidas ressaltam que a cotovelada atingiu em cheio o aliado de Bin e caracteriza por si só uma agressão.

se eu fosse o buda deixava era o bin laden se lascar depois desse tanto de agressão #bbb24

Com a repercussão das imagens, os internautas estão exigindo que a direção do programa expulse os dois participantes. No entanto, muitos também afirmam que a situação só chegou a este ponto por conta das atitudes permissivas do Big Boss. Até o momento não se sabe qual será o destino dos participantes.

E se fosse ao contrário? Já tinha gente na porta do confessionário pedindo a expulsão do Bin.!

EXPULSA OS DOIS

GLOBO APOIA AGRESSÃO



EXPULSA OS DOIS

GLOBO APOIA AGRESSÃO pic.twitter.com/7cKYoyHVHD — (🌷🧚‍♀️🐺🌸🪖🌻🦋🌵🍷💸) (@VeraLuc58725993) March 26, 2024