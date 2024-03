Gisele Bündchen responde à acusação de Tom Brady sobre uma suposta infidelidade

No final de fevereiro passado, foi relatado que o ex-quarterback da NFL Tom Brady revelou que Gisele Bündchen foi infiel e que essa foi a principal razão pela qual ele se divorciou da modelo brasileira; no entanto, agora ela saiu para dar sua versão.

O vencedor de sete Super Bowls indicou que a modelo mantinha um relacionamento extraconjugal com seu professor de jiu-jitsu Joaquim Valente há muito tempo, mas diante das acusações, Gisele saiu para negar essa versão, a qual classificou como uma mentira.

“Isso é mentira. Isso é algo que acontece com muitas mulheres que são culpadas quando têm a coragem de sair de um relacionamento não saudável, são rotuladas de infiéis”, declarou em entrevista ao The New York Times.

"Ninguém realmente sabe o que acontece entre duas pessoas, apenas as duas pessoas envolvidas na relação", disse a empresária também.

Bündchen também reconheceu que a separação de Brady foi muito difícil para sua família. "Foi muito difícil para minha família. Foi muito em todos os aspectos da minha vida. Sinto que toda vez que chove, chove muito. Com todas as reviravoltas que a vida dá, tudo o que podemos fazer é o melhor que podemos, considerando o que está acontecendo ao nosso redor".

Tom Brady e Gisele Bündchen anunciaram sua separação em outubro de 2022, após um relacionamento de 13 anos no qual tiveram dois filhos: Benjamin e Vivian, além de que ela também ajudou a criar seu filho mais velho, Jack, que ele teve com a atriz Bridget Moynahan.