Expulso ou eliminado? Bin prevê futuro no BBB 24 e fãs seguem decepcionados

Após brigar com Davi no Sincerão desta segunda-feira (25), MC Bin Laden analisa seus atos e prevê que será o próximo eliminado do BBB 24. Em conversa com Fernanda e Pitel, o último camarote ainda ouviu que “pesou a mão”.

Durante a madrugada desta terça-feira (26), Bin estava na cama e pensava sobre sua possível eliminação do reality show e disse que se sair ele terá que ver “os outros na internet” postando críticas sobre sua trajetória e também sobre a forte briga com o motorista de aplicativo.

“Eu vou sair. Fora que vai ter os outros na internet me criticando”, comentou MC Bin Laden, que ouviu que ele estava “sofrendo por antecipação” de Pitel, que aproveitou para falar tudo que pensava sobre o momento tenso no Sincerão do BBB.

“Relaxa! Tá sofrendo por antecipação, meu parceiro. Oxe, já fez...chega na internet e diz ‘já fiz, infelizmente, quem não gostou, uma pena. Tava lá maluco, pressionado. O cara tava debochando de mim e infelizmente pesei a mão”, começou a sister.

Em seguida, ela disse que ele tem que vestir a camisa branca e falar sobre sua história e que o Big Brother não pode definir sua carreira: “É isso...errei, não tenho como alterar, não posso voltar lá e fazer diferente, já fiz. É azedar, entubar, se desculpar e não fazer de novo. Se redimir de forma genuína”.

A briga com Davi e a possibilidade de deixar o BBB 24, seja pelo voto popular ou por expulsão, ainda aquece a web, onde o público comenta desde a madrugada.

Um fã do BBB disse que o funkeiro foi “extremamente agressivo” com Davi e Matteus e que ele que Bin fora do reality show da Globo: “Eu até gostava de você e achava que você tava do lado errado do jogo”, escreveu uma pessoa decepcionada.

Um outro disse que MC Bin Laden “quer ser o tal” indo para cima de Davi, mas agora é “fora Bin” até o final da temporada do Big Brother Brasil.