Este é o vídeo da nova música de Shakira com Cardi B “Puntería”

Shakira está de volta com força ao lançar seu álbum, intitulado “Las mujeres ya no lloran”. Neste trabalho, a artista se despede de seu relacionamento com Gerard Piqué, de quem se separou em 2022.

No entanto, este álbum também se destaca pelas colaborações com outras artistas, incluindo a famosa rapper Cardi B, com quem criou a música "Puntería".

No videoclipe da música, é possível apreciar um mundo de fantasia no qual Shakira aparece, vestindo um traje rosa e disparando uma flecha com seu arco, enquanto Cardi B pode ser vista com um vestido preto, sentada em um trono ao lado da colombiana.

Origem da colaboração

Durante o desfile da Fendi na Semana de Moda de Paris, Cardi B se aproximou de Shakira para expressar que a tinha tido presente durante todo esse tempo, reconhecendo a sua importância em sua vida.

Este encontro foi o ponto de partida para uma colaboração que emocionou os fãs de ambas as artistas.

Carta

O vídeo da música se inspira na mitologia da Grécia Antiga e combina elementos de sensualidade e empoderamento.

Ao longo da letra, são explorados temas de desejo e atração, destacando como alguém pode mirar diretamente em nossas vulnerabilidades, nos deixando rendidos diante de seu encanto irresistível.

Aqui você pode ver o coro da música:

"Você tem boa pontaria"

Você sabe onde me tocar para me deixar exausta?

Ataca-me "onde mais dói, tu não me convéns".

Mas na sua cama ou na minha, tudo isso eu esqueço, ah.

Videoclipe em destaque

No vídeo da música, Shakira protagoniza cenas onde dispara uma flecha em direção a um centauro interpretado pelo ator Lucien Laviscount.

À medida que a história avança, a colombiana sucumbe ao charme deste personagem, reconhecendo a sua beleza e a irresistível atração que sente por ele.