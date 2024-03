"Estão sabotando a Shakira" é a hashtag promovida pelos fãs da cantora. O que aconteceu?

O lançamento do décimo segundo álbum de Shakira, intitulado ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, desencadeou reações nas redes sociais desde as horas da noite de 21 de março no Seminole Hard Rock Hotel & Casino em Miami, Flórida.

Momentos antes da contagem regressiva para o lançamento oficial do álbum, Shakira recebeu um disco 7X Platina por ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, sem ainda estar disponível nas plataformas, devido a ter registrado uma cifra significativa de vendas.

‘O álbum ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ tornou-se o primeiro álbum em espanhol de uma artista feminina a estrear em primeiro lugar no iTunes Mundial e iTunes European Albums. Além disso, junta-se a ‘ORQUÍDEAS’ de Kali Uchis como os únicos álbuns em espanhol femininos a entrar no top 10 dos Worldwide Apple Music Albums.

No entanto, os seguidores da artista, enquanto desfrutam das músicas que compõem o álbum, têm se manifestado nas redes sociais garantindo que "Estão sabotando a Shakira", e tornaram a hashtag tendência.

De acordo com as denúncias dos fãs da cantora de Barranquilla, houve erros na plataforma de seu canal de vídeos, pois afirmam que estavam procurando o vídeo 'Puntería' e este não estava aparecendo. Além disso, alegam que trocaram seu nome pelo de Cardi B. Vale lembrar que 'Puntería' é o vídeo promocional do álbum em que ela aparece ao lado do ator Lucien Laviscoint.

Também indicam que situações semelhantes ocorrem na plataforma musical em que aparecia a música '(Entre Parênteses)' com o Grupo Frontera como um single.

Por outro lado, o ponto mais crítico, segundo os seguidores, está na pessoa que gerencia as redes sociais da cantora, pois afirmam que ela faz postagens e, algum tempo depois, as apaga para publicá-las novamente.