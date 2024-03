Esta é a condição que Denis Villeneuve impôs para fazer ‘Duna parte 3′

Nesta imagem, compartilhada pela Warner Bros. Pictures, vemos o diretor Denis Villeneuve ao lado da atriz Rebecca Ferguson no set de 'Dune: Part 2'. (Niko Tavernise/Warner Bros. Pictures via AP) AP (Niko Tavernise/AP)

O diretor Denis Villeneuve deixou claro que só seguirá em frente com a realização de um terceiro filme de ‘Duna’ com uma única, mas muito importante, condição.

O artista esclareceu que só continuará se estiver convencido de que superará o filme anterior, ‘Duna: Parte 2′.

Depois de filmar ambas as partes dos filmes de forma consecutiva, Villeneuve reconhece a importância de descansar e garantir que tenha um roteiro sólido antes de avançar com uma terceira entrega.

O mesmo foi dito durante uma entrevista à Empire: “Fiz os dois filmes um após o outro, o que faz todo o sentido para mim. Senti que era uma boa ideia seguir em frente logo após a primeira parte. Já estávamos projetando, escrevendo etc. Mas também significou que por seis anos estive em Arrakis sem parar, e acho que será saudável dar um passo atrás.”

E continuou: "Em primeiro lugar, certificarmo-nos de que temos um roteiro sólido. O que quero evitar é não ter nada preparado. Nunca fiz isso, e agora acho que poderia ser perigoso devido ao entusiasmo. Temos que garantir que todas as ideias estejam no papel".

“Se voltarmos, tem que ser real, tem que ser relevante. Se eu algum dia fizer ‘Dune Messiah’, é porque vai ser melhor que o ’Parte 2’. Se não, não faço”, concluiu.

Elenco com vontade de mais

Vários membros do elenco de ‘Duna’ expressaram entusiasmo com a possibilidade de um terceiro filme. Por um lado, atrizes como Florence Pugh e Lea Seydoux poderiam ter uma participação maior em uma potencial terceira parte.

Por outro lado, Zendaya, uma das protagonistas, elogiou o comprometimento de Denis:

“Cada vez que Denis liga é um sim da minha parte. Estou ansiosa para ver o que acontece. Comecei ‘Messiah’ e disse a mim mesmo: ‘Uau, estou apenas filmando o primeiro filme. Deixe-me voltar ao começo’. É muito para assimilar, mas não há mãos melhores com mais cuidado e amor do que as de Denis.”