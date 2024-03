Escândalo Nickelodeon: como reagiu Josh Peck às acusações de Drake Bell?

O recente documentário ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’ revelou um ambiente de trabalho tóxico na Nickelodeon, gerando um escândalo na indústria do entretenimento.

As denúncias de abuso sexual contra Drake Bell deixaram muitos se perguntando como seu ex-colega de elenco, Josh Peck, reagiu. Após as revelações, Bell mencionou que Josh entrou em contato com ele de forma positiva. O ator confirmou em um comunicado que:

“Apenas quero esclarecer algo. Tenho notado muitos comentários em alguns dos TikToks do Josh e em algumas de suas postagens, e só quero que saibam que lidar com isso e passar por isso é um momento realmente emocional e muito disso é muito, muito difícil”.

E continuou: "Então, nem tudo é público, mas quero que saibam que ele entrou em contato comigo, e foi muito delicado, mas entrou em contato comigo para falar e me ajudar a superar isso e foi muito, muito bom. Então, eu queria que soubessem e que levassem isso com calma".

Documentário que revela um ambiente tóxico

‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’ expõe um ambiente de trabalho tóxico por trás das câmeras da televisão infantil.

O produtor Dan Schneider, conhecido por séries de sucesso como ‘Drake & Josh’, ‘iCarly’ e ‘Victorious’, foi acusado de criar um ambiente hostil e de abuso em relação às jovens estrelas e à equipe criativa.

O abuso sexual sofrido por Drake Bell nas mãos de seu treinador de diálogos Brian Peck não é a única história, há vários testemunhos de atrizes famosas como Ariana Grande e Jennette McCurdy, que já haviam manifestado seu desagrado no passado.

O documentário está atualmente disponível no serviço de streaming Max desde 17 de março de 2024.