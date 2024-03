Escândalo em discoteca no Chile: casal foi flagrado fazendo sexo oral na pista de dança

Um incidente incomum causou agitação no Chile depois que um casal foi pego praticando sexo oral na pista de dança de uma discoteca movimentada na cidade jardim. O incidente, capturado em um vídeo viral, deixou boquiabertos aqueles que testemunharam a cena do segundo andar do estabelecimento.

Os fatos ocorreram durante a madrugada de sábado no bar e pizzaria “Patio Central”, onde uma mulher, aparentemente incapaz de conter seus impulsos, ajoelhou-se diante de seu parceiro, desencadeando surpresa e expectativa entre os presentes.

Testemunhas do segundo andar do estabelecimento gravaram a cena com seus celulares, capturando desde as primeiras insinuações até a intervenção de dois seguranças, que decidiram encerrar a situação.

Recomendados

"Vocês têm que compartilhar!"

Entre gritos de incredulidade e euforia, os espectadores incentivavam a situação, encorajando o casal a continuar e compartilhando o vídeo nas redes sociais com comentários como "Vem aí o mameluco!" e "eles têm que compartilhar".

No entanto, a intervenção dos seguranças não demorou a chegar, e o casal foi rapidamente expulso do local. No vídeo, pode-se ver o jovem saindo com as calças abaixadas pela rua, enquanto nenhum dos envolvidos foi detido pela polícia.

O incidente gerou uma grande controvérsia nas redes sociais, onde o vídeo se tornou viral em questão de horas, provocando todo tipo de reações e comentários por parte dos usuários. Até o momento, as autoridades locais não emitiram declarações a respeito, nem o estabelecimento onde os fatos ocorreram, que muitos afirmam nas redes sociais serem muito mais comuns atualmente do que se poderia pensar.

De qualquer forma, o vídeo se tornou viral a uma velocidade impressionante nas redes sociais, onde os comentários não param de se multiplicar diante da situação incomum.