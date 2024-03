‘Desejos S.A’ é a série brasileira de suspense do Star+ que você precisa conhecer; entenda (Reprodução/Star+)

A nova produção de drama e suspense do Star+, ‘Desejos S.A’, chega recheada de surpresas em 27 de março na plataforma de streaming. Com seis episódios independentes, a série de modelo antológico conta diferentes histórias que vão se interligando no decorrer da trama.

Enquanto os personagens enfrentam seus conflitos pessoais e internos, surge a oportunidade de contratar os serviços da Desejos S.A, uma rede misteriosa que promete atender todos os pedidos de seus clientes. Após o pagamento de uma taxa simbólica, sua vontade é atendida.

No entanto, a taxa não é o único preço a ser pago. Após ter seu desejo realizado, o cliente precisa participar do próximo pedido quando solicitado. Caso se negue a quebrar o contrato, corre o risco de sofrer consequências severas.

Recomendados

Em contrapartida, nem sempre os desejos acontecem da forma como o cliente espera. Ainda assim, com sua “alma vendida” ao sistema, terá de se tornar refém de seu pior pesadelo.

Entenda por que você deveria assistir ‘Desejos S.A’

Com uma proposta antológica inteligente, ‘Desejos S.A’ é uma produção impossível de se entediar. Ainda que com episódios curtos, desviar os olhos da tela se transforma em uma tarefa desafiadora.

A divisão entre introduzir o personagem foco de cada episódio, seus dilemas, o desejo sendo realizado e as consequências, manifesta uma fluidez agradável para quem assiste. Além disso, a série consegue criar uma expectativa em relação às reviravoltas e o preço a ser pago por cada cliente.

Por se tratar de um sistema perigoso, as consequências para cada desejo poderiam ser um pouco mais rígidas, ou até mesmo trágicas, a fim de marcar a produção antológica. Por outro lado, é entendível que a proposta inicial se mantenha na experimentação da ideia – e, de fato, deu muito certo.

Bastidores e trailer

‘Desejos S.A’ é uma produção desenvolvida pelos diretores argentinos Gastón Duprat e Mariano Cohn (El Encargado, Nada), com base em uma ideia de Horarcio Convertini, responsável pelo roteiro da série ao lado de Martín Bustos, somado à colaboração de André Brandt e Gui Cintra. A série é produzida pela Moovie e conta com a direção geral de José Alvarenga Jr. e codireção de Mariana Youssef.

Dentre os grandes nomes do elenco estão: Carol Castro, Silvero Pereira, Marcos Pasquim, Daniel Rocha, Diogo Nogueira, Pâmela Tomé, Alejandro Claveaux, Rocco Pitanga, Thais Lago, Patricia Gasppar, Luciano Chirolli, Fábio Herford, Gilda Nomacce e Mônica Augusto.

Confira o trailer: