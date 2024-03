Descanse em paz: do que se trata o novo filme de drama e suspense da Netflix?

A plataforma de streaming Netflix se despedirá de março em grande estilo com o lançamento de uma variedade de títulos muito interessantes de diferentes gêneros nos últimos dias deste mês.

Entre os lançamentos mais esperados está ‘Descanse em paz’, um filme argentino de suspense dramático estrelado pelos talentosos atores Joaquín Furriel, Griselda Siciliani e Gabriel Goity.

Queres saber sobre o que se trata o filme promete manter os espectadores cativados durante os seus 106 minutos? Continue a ler para descobrir antes da sua próxima estreia no serviço digital.

Sobre o que se trata o filme argentino ‘Descanse em paz’?

Com base no romance ‘Descansar en paz’ (2018) de Martín Baintrub, o filme segue Sergio Duyán, um homem de família assediado por dívidas.

Num dia como qualquer, o protagonista decide aproveitar uma circunstância casual para fingir sua morte e desaparecer. Ele consegue e começa a viver longe de seu país com uma identidade falsa.

Cenas do filme Descanse em Paz (Cortesía de Netflix)

Após muitos anos longe de sua pátria, uma descoberta acidental prova sua capacidade de resistir ao impulso de saber como seguiram as vidas de sua esposa e filhos desde que os deixou.

No entanto, depois de ceder à tentação, descobre que nada é como imaginava. "É possível desaparecer e esquecer toda uma vida? É possível começar do zero e nunca mais olhar para trás?", lê-se na sinopse.

Cenas do filme Descanse em Paz (Alan Roskyn /Netflix ©2024)

Quando é que o filme "Descanse em Paz" será lançado na Netflix?

Descanse em paz será lançado na Netflix em 27 de março. O filme já teve sua estreia mundial no Festival de Málaga em 7 de março. Na Argentina, chegou aos cinemas em 21 deste mês.

Além dos protagonistas, Lali González, Raúl Daumas, Alicia Guerra, Luciano Borges e Ariel López completam o elenco do filme de Sebastián Borensztein, que tem recebido boas críticas.

Cenas do filme Descanse em Paz (Vicel Acosta /Netflix ©2024)

Diego Batlle, do OtrosCines.com, deu três estrelas de cinco e descreveu o longa-metragem como “um filme por vezes fascinante, quase sempre envolvente, com uma sólida direção de cena”.

Por outro lado, Natalia Trzenko, do jornal La Nación, destacou: “Com uma encenação que reconstrói a época com detalhes prodigiosos e que consegue construir a intriga com notável paciência e eficácia, Descanse em paz se destaca pelas interpretações do elenco”.