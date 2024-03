De mecânica à cantora: Shakira estreia vídeo de ‘(Entre Paréntesis)’ com o Grupo Frontera

Shakira e Grupo Frontera no vídeo de '(Entre Paréntesis)' Foto: Captura do YouTube

Shakira lançou o segundo vídeo após o lançamento de seu décimo segundo álbum ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, agora foi a vez da música ‘(Entre Paréntesis)’, que é uma colaboração com o Grupo Frontera.

Desde a prévia que a colombiana havia soltado durante a promoção, muitos seguidores indicaram que esta música seria um dos sucessos do álbum devido ao gênero que ela explorou, resultando em uma canção única.

No clipe, Shakira aparece ao lado dos membros do Grupo Frontera em uma oficina mecânica que leva o nome da colombiana, enquanto ela é vista como uma trabalhadora comum do local trocando um dos pneus de um carro.

Em seguida, todos formam um círculo no local com os instrumentos musicais para dar lugar aos primeiros versos da música, e então ela aparece no palco vestida com roupas típicas de grupo e com um detalhe extremamente religioso em seu chapéu, como a Virgem de Guadalupe.

O vídeo continua se desenvolvendo no meio de uma apresentação que inclui o público cantando em coro a música que se tornou uma das favoritas do álbum 'Las Mujeres Ya No Lloran'.

Letra de ‘(Entre Paréntesis)’ de Shakira e Grupo Frontera

Dime que te pasó porque te noto fría

tus besos ya no saben a lo que sabían

Sigues durmiendo en mi cama

Pero la siento vacía

Dime que pasó ya no eres el de antes

Parece que esto para ti no es importante

Hay cosas en la vida tan obvias que no hace falta ni decir

Se nota cuando se quiere

Pero cuando no se nota más

Antes venías sin llamarte

Ahora sin avisar te vas

Se nota cuando se quiere

Pero cuando no se nota más

Ya no hace falta que aparentes si

Pusiste el final entre paréntesis

Esto ya no da más

Esto ya no da más

Esto ya no dio más

Pusiste el final entre paréntesis

Tu boca me niega lo que dice tu mirada

Tus manos no calientan cuando me tocas la piel

Esa manera de besar no sabe a nada

El que te abraza soy yo pero estás pensando en el

Y tú uh uh uh ya lo diste por perdido

Sólo sé sinceró te lo pido

Prefiero la verdad a vivir con tus labios compartidos

Me está doliendo y tú no sabes cuánto

Por culpa tuya se congeló el cuarto

Cada palabra me hiere

No creo que me recupere

Se nota cuando se quiere

Pero cuando no se nota más

Antes venías sin llamarte

Y ahora sin avisar te vas

Se nota cuando se quiere

Pero cuando no se nota más

Ya no hace falta que aparentes si

Pusiste el final entre paréntesis

Esto ya no da más

Esto ya no da más

Esto ya no dio más

Pusiste el final entre paréntesis

Eso es…Grupo Frontera…con la Loba…

Tradução

Diz-me o que aconteceu porque a noto fria

Os teus beijos já não sabem ao que sabiam

Você ainda está dormindo na minha cama

Mas eu a sinto vazia

Diz-me o que aconteceu, já não és o mesmo de antes

Parece que isso não é importante para você

Há coisas na vida tão óbvias que nem precisam ser ditas

Nota-se quando se quer

Mas quando não se nota mais

Antes vinha sem te chamar

Agora você vai embora sem avisar

Nota-se quando se quer

Mas quando não se nota mais

Já não precisa mais fingir

Você colocou o final entre parênteses

Isto já não dá mais

Isto já não dá mais

Isto já não deu mais

Você colocou o final entre parênteses

A tua boca nega o que os teus olhos dizem

As tuas mãos não se aquecem quando tocam a minha pele

Essa maneira de beijar não tem sabor algum

O que te abraça sou eu, mas está pensando nele

E você uh uh uh já o deu por perdido

Apenas seja sincero, peço-te

Prefiro a verdade a viver com seus lábios compartilhados

"Está me doendo e você não sabe o quanto"

Por tua culpa, o quarto congelou

Cada palavra me fere

“Não acredito que vou me recuperar”

Percebe-se quando se quer

Mas quando já não se percebe mais

Antes vinhas sem te chamar

E agora você vai embora sem avisar

Nota-se quando se quer

Mas quando já não se nota

Já não precisas mais fingir

Você colocou o final entre parênteses

Isso não aguenta mais

Isto já não dá mais

Isto já não deu mais

Você colocou o final entre parênteses

Isso é... Grupo Frontera... com a Loba...