‘Dando de bonzinho’: Davi questiona as razões para ser perseguido no BBB 24 (Reprodução/Globoplay)

A briga entre Davi e MC Bin Laden no Sincerão desta segunda-feira (25) deixou o motorista de aplicativo arrasado e pensativo dentro do reality show. Tanto que o brother chamou Isabelle para conversar e disse que está “dando de bonzinho” para todos.

No quarto, ao lado de sua aliada, o baiano ficou visivelmente chateado com tudo que aconteceu com Bin e disse que a tal perseguição dos demais participantes acontece desde sempre: “O que é que eu faço para as pessoas me julgarem aqui nesta casa? Eu tô dando de bonzinho, eu sempre montei a mesa, desde o início do jogo”, disse ele.

Em seguida, ouvindo as lamentações de Davi, Isabelle disse que o brother sempre foi uma boa pessoa dentro do Big Brother Brasil: “Você montou a mesa, cozinhou, sempre cantou…”, exemplificou a manauara.

Depois, Davi lembra que errou durante uma brincadeira, mas que sempre tentou levar um bom clima para o BBB: “Eu sempre brinquei, desde o início do jogo. Eu peguei a peruca da Leidy, brinquei lá em cima no quarto magia e falaram que fiz uma coisa muito séria e nunca brinquei mais”.

Por fim, sem citar nomes, Davi disse que não mudaria nada e desaprova uma possível mentira de seus adversários: “Mas, esse sou eu, não vou esconder a pessoa que eu sou...esse é o Davi, que sou eu. Se eles escondem, o problema é deles”.

Enquanto Davi pensava e conversava com Isabelle dentro do BBB, nas redes sociais, durante a madrugada desta terça-feira (26), o público comentava sobre mais uma briga no Sincerão: “Os caras estão fazendo de tudo pra fazer o Davi ser expulso, jogo baixo”, afirmou uma pessoa.

Um outro disse que o melhor seria o motorista de aplicativo deixar os adversários falarem e se queimarem com o público do BBB 24: “Calma Davi! Deixa esse peru se bater sozinho”, escreveu uma pessoa que acompanhou o embate entre Davi e MC Bin Laden.

Vale destacar que Davi, MC Bin Laden, Matteus e Leidy Elin estão no paredão do BBB e um deles vai deixar o reality show nesta terça-feira (26), durante o programa ao vivo. O BBB 24 vai ao ar depois da novela Renascer.