Começou a sua transformação? Kate Middleton doou o seu cabelo para pacientes com câncer

O Príncipe e a Princesa de Gales em visita a Boston Catherine, Princesa de Gales e o Príncipe William comparecem ao The Earthshot Prize 2022 no MGM Music Hall em Fenway, em 2 de dezembro de 2022 em Boston, Massachusetts. (Foto by Ian Vogler-Pool/Getty Images) (Pool/Getty Images)

Kate Middleton seguiu os passos de Lady Di ao se envolver em várias obras de caridade desde que entrou para a realeza, e por isso a vimos compartilhando com pessoas com deficiência, com problemas de saúde mental, crianças sem-teto e até doentes com câncer, doença que ela agora enfrenta.

Depois que a princesa de Gales revelou em 22 de março que está passando por um momento difícil ao ser diagnosticada com essa doença, seus seguidores ficaram chocados com a situação e desejaram a ela uma rápida recuperação.

Agora foi possível conhecer a proximidade que Kate manteve ao longo dos anos com as pessoas que, como ela, tiveram que lidar com essa situação difícil. Após saber que ela já iniciou quimioterapia preventiva, surgiu uma notícia sobre a membro real que deixou muitos pensando se ela já iniciou sua transformação.

Recomendados

Kate Middleton doa seu cabelo a pacientes com câncer

A empatia de Kate Middleton foi além de suas visitas e apoio aos mais necessitados, pois agora foi revelado que em 2018, sem saber que seria diagnosticada com câncer no futuro, ela doava seu cabelo para fazer perucas para pessoas que lutam contra essa doença.

A futura rainha da Inglaterra recebeu recomendações de seu estilista, Joey Wheeler, enquanto ele fazia uma mudança de visual nesse momento e desde então, os cabelos da princesa têm sido destinados à confecção de perucas, que levam esperança às crianças que lutam contra essa dura doença.

O jornal Sunday Express foi responsável por divulgar que a esposa do príncipe William enviou cerca de 17 centímetros de cabelo de forma anônima para a organização de caridade Little Princess Trust, que fabrica perucas com cabelo real para crianças que perderam seus cabelos devido à radiação ou quimioterapia, tratamentos comuns para o câncer.

“É lindo pensar que alguém, em algum lugar, provavelmente mais de uma pessoa, recebeu uma peruca contendo cabelo da princesa Kate. É um fato encantador e fantástico para conscientizar as pessoas”, disse Helen Creese, porta-voz da organização de caridade diante da solidariedade da monarca que agora está passando pela mesma situação.

O retorno de Middleton às suas funções parece cada vez mais distante, mas seus seguidores esperam vê-la coroada no futuro como a Rainha da Inglaterra.