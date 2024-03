Bin Laden expulso do BBB 24! Os motivos da web são claros para Boninho

MC Bin Laden pode ser expulso do BBB 24 a qualquer momento, pelo menos na visão do público que bombardeou as redes sociais do Big Brother Brasil com motivos claros para Boninho mandá-lo para fora antes do paredão desta terça-feira (26) chegar ao fim.

Depois do barraco, onde Bin gritou que Davi “vai dar uma cabeçada” nele , a web pegou ranço do funkeiro e disse que ele deve deixar o confinamento como aconteceu com Wanessa Camargo, que foi expulsa do BBB após “bater num edredom”, como foi lembrado pelos fãs.

Na madrugada desta terça-feira, a web reagiu com força e deu motivos para Boninho expulsar Bin do BBB 24: “O Bin Laden provocou o Matheus e o Davi desde a hora do Sincerão”, pontuou um fã do reality da TV Globo.

Enquanto muitos questionavam “quem achava que o bin deve ser expulso”, outros já diziam “Bin Laden expulso”. Há também quem já comece um multirão de votos para tirar o último participante do camarote do BBB 24: “Depois da eliminação da Leidy, quem vai votar no Bin?”, questionou outro perfil do Instagram.

Nos comentários do vídeo da briga entre Davi e Bin, postado no perfil oficial do BBB no Instagram, um outro fã do reality show disse que a confusão já era esperada: “Tá na cara o que Bin Laden queria nesse Sincerão. A prova é que ele foi pra cima de três pessoas: Alane Matheus e Davi... Só o cego que não vê a estratégia dele”.

Outras reações também chamam a atenção na web. Há quem diga que Leidy Elin e Bin podem sair juntos do Big Brother Brasil, sendo ela eliminada pelo público e ele expulso por Boninho e outros que lembrem da briga do MC com Buda, que voltou a ser chamado de “calabreso” nas redes sociais.