BBB 24: Vidente previu a expulsão de Davi e afirmou: ‘Vai cair na pilha deles’

Após a briga generalizada que tomou conta da casa do BBB 24 na noite da última segunda-feira, 25 de março, a internet resgatou as previsões de um vidente que previu uma possível expulsão de Davi em decorrência de uma briga na casa.

Conforme publicado pelo Terra, a previsão em questão foi feita pelo vidente Carlinhos no início do mês de março. Ele foi claro ao afirmar que o motorista de aplicativo, tido como um dos favoritos a faturar o prêmio milionário da edição, seria expulso ou desistiria do reality antes mesmo de chegar à final.

Segundo a previsão do vidente, feita no dia 7 de março, Davi acabaria “caindo na pilha” dos outros participantes e se envolvendo em uma confusão que terminaria com sua eliminação do programa.

“Vai ter uma confusão ali e o Davi vai pilhar, ele vai entrar na pilha de uma outra pessoa lá e nessa pilha é possível que ou haja expulsão, ou ele vai pedir para sair. Alguma coisa vem aí”, explica Carlinhos.

Internet pede a expulsão de Davi e MC Bin Laden após briga

Após uma briga generalizada que tomou conta da casa do BBB na noite da última segunda-feira, os internautas usaram as redes sociais para apontar possíveis agressões envolvendo Davi e MC Bin Laden.

Segundo as publicações, em determinado momento da confusão o motorista de aplicativos teria dado diversas cabeçadas no funkeiro, caracterizando assim uma agressão física. Já Bin Laden teria dado uma cotovelada no rosto de seu aliado, Lucas Henrique, que tentou segurar o cantor durante a confusão. Com a cotovelada, Buda chegou a perder o equilíbrio e cair no chão enquanto se esforçava para evitar que Bin e Davi partissem para a agressão direta.

Vale lembrar que a confusão começou depois que Davi foi defender Matteus após a dinâmica do Sincerão.