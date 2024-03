BBB 24: Novos aliados? Davi cobra posicionamento de Fernanda sobre MC Bin Laden: “Me traiu”

Após confusão generalizada ocorrida na noite da última segunda-feira (25) no BBB 24 entre MC Bin Laden e Davi, Fernanda conversou com o baiano após os nervos se acalmarem.

Davi, que acusou MC Bin Laden de trair Fernanda, pergunta para a sister o motivo dela ter se aliado ao funkeiro novamente. “Se você sabe que essa pessoa tem essa personalidade, por que você joga com essa pessoa?”, questiona Davi.

Fernanda diz que a casa está dividida e escolheu um lado para jogar. “Ainda é um jogo e o jogo está dividido em dois lados, e eu não jogo com vocês”, afirma.

A confeiteira aproveita a conversa para revelar que gosta muito de alguns de seus adversários. “Eu não vou mentir, eu gosto de você e eu não voto em você”, diz a participante.

“Então você concorda que a atitude dele foi totalmente errada?”, questiona o baiano. A sister responde: “Sim, mas isso não é sobre ele para mim”.

Por mim, Fernanda finaliza a conversa dizendo: “Ele me traiu, mas ele não me ataca”.

Vidente previu a expulsão de Davi e afirmou: ‘Vai cair na pilha deles’

Após a briga generalizada que tomou conta da casa do BBB 24 na noite da última segunda-feira, 25 de março, a internet resgatou as previsões de um vidente que previu uma possível expulsão de Davi em decorrência de uma briga na casa.

Conforme publicado pelo Terra, a previsão em questão foi feita pelo vidente Carlinhos no início do mês de março. Ele foi claro ao afirmar que o motorista de aplicativo, tido como um dos favoritos a faturar o prêmio milionário da edição, seria expulso ou desistiria do reality antes mesmo de chegar à final.

Segundo a previsão do vidente, feita no dia 7 de março, Davi acabaria “caindo na pilha” dos outros participantes e se envolvendo em uma confusão que terminaria com sua eliminação do programa.

“Vai ter uma confusão ali e o Davi vai pilhar, ele vai entrar na pilha de uma outra pessoa lá e nessa pilha é possível que ou haja expulsão, ou ele vai pedir para sair. Alguma coisa vem aí”, explica Carlinhos.