BBB 24: Bin não é ‘um branquelo paulista privilegiado’, afirmam ADMs após briga

Correndo o risco de ser expulso do BBB 24, após a forte briga com Davi no Sincerão desta segunda-feira (25), Bin começou a ser alvo de críticas e comentários pesados nas redes sociais, mas os administradores afirmaram que o MC não é “um branquelo paulista privilegiado”.

Em um texto postado no X, antigo Twitter, e repostado no Instagram oficial do funkeiro, os responsáveis pela interação do último camarote do BBB com o público reforçou que MC Bin Laden lutou para chegar onde chegou.

“Bin passou parte da vida na rua, já passou fome, foi rejeitado e só foi ter uma família aos dezoito anos, não estamos aqui para entrar em mérito de qual história merece mais apelo emocional, mas não venham colocar o Bin como um branquelo paulista privilegiado, porque ele veio do nada e conquistou com muita luta tudo que tem hoje”, pontuou o texto, repostado nos Stories do Instagram.

Recomendados

ADMS de Bin defendem o funkeiro depois da briga com Davi no Sincerão do BBB 24 (Reprodução/Instagram)

Segundo a equipe de Bin fora da casa do Big Brother Brasil, ninguém vai colocar o funkeiro contra o motorista de aplicativo, lembrando que ambos enfrentam o paredão desta terça-feira (26).

“Não vamos desmerecer a história do Davi aqui fora, mas também não vamos tolerar que diminuam a história foda que o Bin construiu”, reforçando que a tragetória de Bin Laden fora do confinamento precisa ser levada a sério pelo público que acompanhou o reality show da TV Globo.

Vale destacar que o apelo feito pelos administradores nas redes sociais começou depois que Bin disse que Davi deu uma cabeçada nele durante a briga e a web acabou se dividindo e pedindo a expulsão dos dois participantes do BBB 24.

Além disso, Davi, MC Bin Laden, Matteus e Leidy Elin estão no paredão do BBB e um deles vai deixar o reality show nesta terça-feira (26), durante o programa ao vivo. O BBB 24 vai ao ar depois da novela Renascer.