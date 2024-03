Adeus às regras de Carolina Herrera! Salma Hayek incendeia a internet com biquíni aos 57

Salma Hayek inaugurou as férias da Semana Santa com uma foto sexy de biquíni que também foi tirada por sua pessoa e fotógrafa favorita. Poucas horas após ter sido publicada, a postagem já acumula quase 300 mil reações nas redes sociais.

A imagem não demorou muito para se tornar viral e teve quem elogiasse a famosa atriz veracruzana pelo deslumbrante corpo que ela exibe aos 57 anos, quebrando todas as regras de Carolina Herrera, que menciona que esta peça é apenas para ‘jovens’ e que não deve ser usada depois dos 40.

Esta não é a primeira vez que Hayek desafia a famosa designer venezuelana, já que houve várias ocasiões em que a nativa de Coatzacoalcos, Veracruz, posou com essas pequenas roupas, tornando-se uma verdadeira rainha das férias de temporadas como primavera e verão.

Salma Hayek impressiona nas redes sociais com foto de biquíni preto

A protagonista de ‘Frida’ compartilhou uma nova foto em suas redes sociais, mostrando seu corpo aos quase 60 anos, e rapidamente recebeu muitas reações e comentários, incluindo os de Angelique Boyer, Nadia Ferreira, Eva Longoria e Penélope Cruz, que não hesitaram em aplaudir sua publicação.

Salma Hayek posava mesmo à beira-mar com um mini biquíni preto e o cabelo preso, aos quais apenas acrescentou uns óculos e fez saber aos seus seguidores que essa imagem foi capturada por ninguém menos que sua filha, Valentina Paloma, que mostrou seu talento como fotógrafa.

Salma Hayek e sua filha Valentina Pinault A adolescente completou 16 anos e a atriz comemorou com um vídeo emocionante (Arturo Holmes de Getty Images)

“A atriz de 57 anos escreveu em suas redes sociais: “Sempre ajuda ter uma fotógrafa na família”, dando o crédito merecido à sua filha de 16 anos, na publicação que foi cheia de elogios para a mexicana.”

Nos comentários, podia-se ler: “O ícone do fitness”, “Salma... você é o complemento perfeita para fazer a paisagem parecer espetacular!”, “Valentina é uma fotógrafa incrível! A propósito, você é a combinação perfeita com o mar” e até mesmo houve aqueles que perguntaram se ela estaria inaugurando suas férias em algum destino do México: “Isso se parece com uma praia em Oaxaca”.

Salma Hayek posa com uma figura escultural em um mini biquíni Instagram (Instagram: @salmayahek)

O que diz Carolina Herrera sobre os biquínis?

Enquanto Salma Hayek é coroada como a rainha das férias e desafia Carolina Herrera, demonstrando que não há idade nem data de validade para usar biquínis, é preciso lembrar o motivo pelo qual esta peça está na lista de proibições da famosa venezuelana.

A designer afirma que uma mulher com mais de 40 anos não pode usar biquíni, mini-saia, nem jeans, caso contrário perderia a elegância, promovendo que as mulheres, ao passarem dos anos, usem roupas muito mais ‘recatadas’ que as mantenham sempre sob uma linha sofisticada: “As mini-saias são para jovens, assim como os biquínis. Eu parei de usá-los no final dos 40, início dos 50. E não uso jeans porque são para pessoas jovens”.

Deve-se mencionar que Salma Hayek não é de forma alguma estranha à moda e seu gosto requintado, juntamente com um guarda-roupa extenso graças ao fato de seu marido ser diretor do Grupo Kering, a tornam uma das rainhas desta indústria.