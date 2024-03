A verdade dos famosos: conheça os documentários que expuseram o lado sombrio de Hollywood

Os escândalos de Hollywood têm sido objeto de fascínio e controvérsia por décadas, e muitos deles têm sido meticulosamente explorados em documentários que oferecem um olhar por trás das cortinas brilhantes da indústria do entretenimento.

Desde o caso de abuso sexual de Harvey Weinstein que desencadeou o movimento #MeToo até a morte de estrelas como Natalie Wood, esses documentários não apenas revelam os segredos sombrios dos poderosos na indústria, mas também questionam as estruturas de poder e ética em Hollywood.

"An Open Secret" expõe a exploração sexual de menores na indústria do cinema, enquanto "The Kid Stays in the Picture" lança luz sobre a vida turbulenta de um lendário produtor, Robert Evans. Estes filmes não só entretêm, mas também provocam conversas sobre justiça, responsabilidade e o preço da fama em uma indústria onde a imagem é tudo.

Recomendados

O Mistério de Marilyn Monroe: Gravações Inéditas - Netflix

Documentário que explora o mistério da morte do ícone do cinema Marilyn Monroe através de entrevistas inéditas com seus círculos mais próximos.

Depp Vs Heard - Netflix

Série documental que analisa o julgamento entre Johnny Depp e Amber Heard em abril de 2022. Dos memes, vídeos virais do Tiktok, meios de comunicação... Um caso que foi seguido pela opinião pública e se tornou viral.

House of Hammer: Os segredos da família - Max

Um chocante escândalo de Hollywood abala a família Hammer: desde acusações de estupro contra Armie Hammer até anos de engano nas mãos de seu bisavô, os segredos sombrios da família finalmente vêm à tona.

Leaving Neverland - Amazon Prime Video

Dois homens, agora com mais de 30 anos, afirmam que Michael Jackson os abusou sexualmente quando tinham 7 e 10 anos, respectivamente.

Untouchable - Hulu

A história da queda do titã de Hollywood, Harvey Weinstein, segundo seus colegas e as vítimas que o acusaram de abuso sexual.

'Quiet On Set: O Lado Sombrio da TV Infantil' - Max

Este documentário expõe tudo o que os atores infantis das séries mais bem-sucedidas da Nickelodeon nos anos 90 e 2000 sofreram, incluindo Drake Bell, Ariana Grande e outros.