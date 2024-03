A Netflix revela 9 filmes que chegarão à plataforma em abril e são perfeitos para maratonar

O 2024 está avançando rapidamente e com abril ao virar da esquina, Netflix revelou uma lista de filmes que chegarão à plataforma. Enquanto alguns são clássicos que valem a pena assistir novamente, outros são lançamentos muito aguardados que certamente conquistarão um lugar merecido no Top 10 semanal. Então, anote esses lançamentos em sua agenda e prepare-se para maratonar este mês cheio de emoções.

A lista de Schindler (01/04/2024)

“Um clássico dirigido por Steven Spielberg que conta a história real de Oskar Schindler, um empresário alemão que, durante o Holocausto, salvou mais de mil judeus. Ambientado durante a Segunda Guerra Mundial, o filme segue Schindler (Liam Neeson), enquanto transforma sua fábrica em um refúgio para trabalhadores judeus, protegendo-os da perseguição nazista. Uma obra-prima cinematográfica que nos impacta profundamente, lembrando-nos da importância da compaixão e da resistência em tempos de adversidade”.

Um tira da pesada (04/04/2024)

Uma comédia de ação estrelada por Eddie Murphy como Axel Foley, um detetive de Detroit que se aventura em Beverly Hills para investigar o assassinato de seu amigo. Com seu estilo único e carisma, Foley segue as pistas, resolve o caso e desafia os poderosos em seu caminho para a justiça.

Um tira da pesada 2 (04/04/2024)

Eddie Murphy retorna a Beverly Hills como o detetive Foley para investigar uma tentativa de assassinato contra seu chefe. Nesta sequência, ele se reúne com seus colegas do departamento de polícia local e se envolve em uma trama de corrupção que envolve um influente empresário da indústria automotiva.

Um tira da pesada 3 (04/04/2024)

Este filme completa a trilogia do detetive Foley, que retorna para investigar o assassinato de seu chefe e amigo. O protagonista se vê envolvido em uma conspiração que o leva das ruas de Los Angeles ao mundo do cinema e da indústria do entretenimento.

A grande entrevista (05/04/2024)

Uma dramatização, inspirada em eventos reais, de como a equipe de mulheres do Newsnight conseguiu realizar a infame entrevista com o príncipe Andrew.

Uma parede entre nós (12/04/2024)

Valentina, uma jovem pianista, está se preparando para uma grande audição, mas David, seu vizinho, odeia o barulho. A parede que os separa será o que os une.

O Poderoso chefão (15/04/2024)

Um filme dirigido por Francis Ford Coppola que segue a história da família Corleone, uma poderosa família criminosa ítalo-americana. A trama gira em torno de Don Vito Corleone, o patriarca da família, e seu filho Michael Corleone. Celebrado como uma obra-prima do cinema por seu roteiro brilhante, atuações memoráveis e direção magistral, O Poderoso Chefão deixou um legado duradouro na cultura popular e continua sendo uma referência para os amantes do gênero de crime e máfia.

Rebel Moon - Parte 2: A Marcadora de Cicatrizes (19/04/2024)

Prepare-se para voltar a Veldt com a segunda parte de Rebel Moon, dirigida por Zack Snyder. Nesta sequência que chega à Netflix em abril, enquanto os rebeldes se preparam para lutar contra o Mundo Mãe, laços são forjados, heróis emergem e lendas nascem.

Forrest Gump (22/04/2024)

O filme é um clássico do cinema que segue a vida de um homem com deficiência intelectual chamado Forrest (Tom Hanks), que apesar de suas limitações, experimenta uma série de eventos extraordinários enquanto atravessa décadas da história dos Estados Unidos. Ao longo de sua jornada, Forrest demonstra sua coragem, amor e bondade, deixando uma marca indelével em todos que conhece.