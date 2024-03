A BBC quebra o silêncio e responde se o vídeo de Kate Middleton foi feito com Inteligência Artificial

Após várias semanas de sigilo, fotos manipuladas e dezenas de rumores, a princesa de Gales, Kate Middleton, encerrou todas as teorias e informações falsas na última sexta-feira com um vídeo anunciando que está com câncer. O apoio do povo britânico e do mundo inteiro foi imediato. No entanto, os erros de comunicação cometidos nas últimas semanas levaram a questionar se o vídeo de Kate Middleton também havia sido editado.

A BBC revela a verdade sobre o novo vídeo de Kate Middleton

Por isso, a BBC Studios emitiu um comunicado incomum e único, após surgirem novas dúvidas sobre a possibilidade de as imagens terem sido editadas. “A BBC Studios gravou uma mensagem da princesa de Gales em Windsor esta semana. Gostaríamos de desejar à sua alteza real uma rápida recuperação”, revela o breve comunicado que alguns meios de comunicação britânicos destacam.