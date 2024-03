5 filmes religiosos para assistir durante a Semana Santa

Uma das muitas atividades em que as pessoas cristãs ao redor do mundo se envolvem durante a comemoração anual da Semana Santa é fazer maratonas de filmes religiosos.

As produções cinematográficas baseadas nas histórias de Jesus de Nazaré apresentadas nos Evangelhos da Bíblia ajudam a viver e entender melhor sua paixão, morte e ressurreição.

5 filmes bíblicos para desfrutar durante a Semana Santa

Se você faz parte deste último grupo de crentes, continue lendo para conhecer cinco longas-metragens bíblicos perfeitos para assistir durante a Semana Santa disponíveis em diferentes serviços de streaming.

Recomendados

Jesus de Nazaré (2019)

O ator argentino Julián Gil interpreta Jesus Cristo neste filme colombo-espanhol que narra a vida do Messias desde sua estadia no deserto do Vale do Jordão até o dia de sua ressurreição.

Onde assistir: Canela TV (sem inscrição)

A paixão de Cristo (2004)

Jim Caviezel estrela este filme de Mel Gibson que recria a paixão de Jesus de acordo com os Evangelhos da Bíblia e outros textos religiosos, como o de Anna Katharina Emmerick.

Onde assistir: Star+

O Messias (2016)

Baseado no romance de Anne Rice, o filme segue Jesus Cristo em sua infância desde que sai do Egito com sua família para voltar a Nazaré e como ele descobre seu destino como o Messias.

Onde assistir: ViX / Prime Video

A grande história nunca contada (1965)

Max von Sydow interpreta a Cristo neste filme de George Stevens sobre a vida de Jesus de Nazaré. Estrelas de Hollywood como Charlton Heston e Telly Savalas também fazem parte do elenco.

Onde assistir: Prime Video

A ressurreição de Cristo (2016)

Joseph Fiennes lidera este filme sobre a ressurreição de Jesus Cristo do ponto de vista de Clavius, um tribuno romano encarregado por Pôncio Pilatos de procurar o corpo de Jesus quando ele desaparece.