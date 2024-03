“Tão redondo como...”: Mbappé denuncia proprietário de restaurante na França por plagiar seu nome em prato principal

Advogados do atacante Kylian Mbappé denunciaram plágio e uso indevido do nome do jogador francês ao proprietário de um restaurante de kebab na França, que para promover uma de suas preparações tradicionais descreveu seu sanduíche como sendo feito com um “pão de padaria, tão redondo quanto a cabeça de Mbappé”.

O eventual mau uso do nome do jogador de futebol foi evidenciado no cartaz que Mohamed Henni, dono da cadeia de restaurantes, publicou para promover seu produto principal.

A resposta de Mbappé

Como era de esperar, e de acordo com informações da mídia local, esta situação "não teria agradado a Mbappé, que consultou sua equipe de advogados para processar o local".

“O Sr. Henni está usando o nome de Kylian Mbappé para fins comerciais e promocionais sem consentimento”, afirma parte da carta que denuncia o fato, conforme informou esta manhã o adnradio.cl, que também explicou que “o proprietário tem o prazo de oito dias para remover o nome do seu menu”.

"Caso contrário, a denúncia será encaminhada aos tribunais", destacaram.

A reação do dono, um influenciador de redes sociais reconhecido, longe de ser conciliadora, acabou sendo mais irônica em relação ao atacante e sua equipe de advogados.

"Você não tem mais nada para fazer? Me processar por algo tão inútil? É incrível", disparou Henni nas plataformas digitais, deixando claro que o caso irá para os tribunais para definir o futuro do prato principal de seu restaurante.

É importante destacar que essa polêmica entre o jogador e a lanchonete em seu país surge antes da partida amistosa que a seleção francesa terá contra o Chile, onde o artilheiro do PSG aparece como um dos titulares garantidos pelo treinador Didier Deschamps.

Isso, após a derrota do último fim de semana para a Alemanha (2-0), deixou a equipe de Deschamps com a necessidade de vencer a partida para silenciar a série de críticas recebidas no primeiro amistoso da França.