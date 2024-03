Por que o anel desaparece? O detalhe pelo qual denunciam que o vídeo de Kate é feito com IA

O Príncipe e a Princesa de Gales visitam Gales O Príncipe William, Príncipe de Gales e Catherine, Princesa de Gales visitam o Centro de Reabilitação Brynawel durante sua visita ao País de Gales em 28 de fevereiro de 2023 em Pontyclun, Reino Unido. O Príncipe e a Princesa de Gales estão visitando comunidades e iniciativas de saúde mental em Gales do Sul antes do Dia de São David, que acontece em 1º de março. (Foto de Ian Vogler - WPA Pool/Getty Images) (WPA Pool/Getty Images)

O último vídeo de Kate Middleton chocou o mundo inteiro ao afirmar que está com câncer, abrindo um novo debate nas redes sociais entre aqueles que mais uma vez desconfiam da realeza britânica e afirmam que foi criado com Inteligência Artificial.

Embora a princesa de Gales tenha tentado falar com grande sinceridade sobre seu diagnóstico e tratamento de quimioterapia, a autenticidade do vídeo foi questionada e os usuários da Internet revelaram alguns detalhes surpreendentes.

A IA continua avançando no mundo da tecnologia e, embora em muitos aspectos tenha ajudado várias empresas a acelerar e otimizar seus processos, também tem colocado algumas em apuros devido às falsificações de fotos e vídeos.

Os detalhes do vídeo de Kate Middleton pelos quais afirmam que é IA

Depois que Kate Middleton confessou ter feito várias edições na última foto postada com seus filhos no Dia das Mães na Europa, sua credibilidade foi posta em dúvida, então seu novo vídeo tem sido objeto de escrutínio e na internet têm sido expostos vários detalhes.

Os usuários divulgaram um teste de análise do audiovisual, que resultou em uma aprovação de 96% de que é IA. Outros detalhes, como a vestimenta real e o local, também chamaram a atenção, pois sete anos atrás ela apareceu no mesmo jardim com a mesma roupa.

Da mesma forma, eles postaram um trecho do vídeo onde é possível ver como o anel que a futura rainha da Inglaterra está usando desaparece de repente.

Apesar da onda de críticas e suposições, a BBC se encarregou de pôr fim aos rumores assegurando que o conteúdo é autêntico, pois eles mesmos gravaram a mensagem da esposa do príncipe William.

"Não houve edição no vídeo e o que os espectadores viram foi o que a equipe filmou. A BBC Studios filmou uma mensagem da Princesa de Gales em Windsor esta semana. Gostaríamos de desejar a Sua Alteza Real uma rápida recuperação", afirmaram.

Chris Ship, editor da ITV News, acrescentou que Middleton decidiu aparecer em um vídeo para comunicar a notícia e assim transmitir proximidade e nobreza aos cidadãos britânicos, diante da difícil situação com a qual tem lidado nos últimos meses.