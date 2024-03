O que aconteceu? Famoso galã da Netflix ‘reaparece’ e sua aparência preocupa os fãs: “Parece um mendigo”

Noah Centineo, conhecido por seus papéis nos filmes da Netflix, ‘Para Todos os Garotos que Já Amei’ e ‘O Date Perfeito’, reapareceu nas redes sociais, compartilhando uma nova selfie que acabou gerando preocupação entre os fãs. Está tudo bem?

Um dos galãs favoritos da famosa plataforma de streaming causou uma onda de comentários nas redes sociais, onde os usuários compartilharam sua surpresa ao ver 'desgastado' aquele que foi um dos ícones juvenis da Netflix.

O nativo de Miami conseguiu se tornar um dos atores mais seguidos por carisma e charme, o que o levou a protagonizar algumas das produções mais aclamadas da Netflix, especialmente entre o público jovem, ao lado de outros talentos como Jacob Elordi.

Noah Centineo reaparece e preocupa com sua aparência

Conhecido por seus papéis em produções juvenis de sucesso, Noah Centineo, aos 27 anos, conquistou o título não apenas de ‘garoto favorito da Netflix’, mas também como uma das novas promessas da atuação, gerando grande expectativa para saber qual será seu próximo passo na carreira.

No entanto, foi através das suas redes sociais que o ator, deixando para trás a sua aparência que o tornou um dos galãs favoritos do público jovem, compartilhou uma nova imagem que desorientou mais de um, apresentando uma imagem completamente diferente da que conhecíamos.

Nos seus Stories do Instagram, Noah Centineo compartilhou uma publicação curiosa onde perguntava “Are you okay?” (Você está bem?), enquanto exibia um visual longe de sua aparência certinha, completamente diferente do habitual. Na imagem, ele exibiu uma longa barba encaracolada sem definição e um cabelo cacheado sem pentear. Ele complementou seu visual com um moletom de textura ‘peluda’ enquanto olhava para a câmera.

Noah Centineo provoca onda de comentários por sua aparência

Após publicar esta foto, Noah Centineo provocou uma onda de comentários de seus fãs que disseram: "Parece um mendigo", "O que aconteceu com ele?", "Por que ele?", "Ele estava brilhando", "Parece que está passando por algo", "É para um papel, espero que seja para um papel", "Deveríamos estar fazendo essa pergunta... Ele está bem?".

A nova publicação de Centineo não apenas preocupou os fãs, mas também mostrou as dificuldades que as figuras públicas enfrentam ao se adaptar a um estereótipo de beleza, cumprindo as expectativas do público.

Embora a imagem tenha preocupado os fãs, ainda não se sabe se o ator de 27 anos estaria enfrentando alguma situação difícil ou simplesmente se preparando para seu retorno à televisão com um novo papel, após o sucesso de seus filmes juvenis e sua aparição na série 'The Fosters', que o colocaram como uma das novas promessas da indústria do entretenimento.

Por enquanto, espera-se que o ator quebre o silêncio e esclareça a situação pela qual está passando e se sua mudança física se deve a algo pessoal ou a um novo papel. Vale ressaltar que sua conta do Instagram está completamente vazia, sem mostrar nenhuma outra foto, exceto a que acabou de viralizar, surpreendendo seus seguidores.