O emotivo e poderoso gesto de Meghan Markle pelo qual dizem que é a nova Lady Di

Meghan Markle tem sido frequentemente alvo de críticas e comentários negativos nas redes sociais e na mídia. No entanto, em outras ocasiões, ela recebeu aplausos e elogios.

Nesse sentido, a duquesa de Sussex tem demonstrado em várias ocasiões sua proximidade e calor com as pessoas, como aconteceu em um momento após a morte da rainha Elizabeth II.

O emocionante gesto de Meghan Markle

Após a saída dela e do príncipe Harry da realeza, ao renunciarem aos seus títulos, eles puderam se desenvolver sem qualquer pressão de cumprir os protocolos.

Isso aconteceu, por exemplo, em um momento em que a duquesa e seu marido, juntamente com William e Kate Middleton, estavam cumprimentando os enlutados após a morte de Elizabeth.

Através das redes sociais, circulou um vídeo onde se o vê se aproximando das pessoas e conversando com uma jovem.

O gesto com o qual a comparam com Lady Di

No diálogo, vê-se uma duquesa muito próxima conversando e ouvindo atentamente uma jovem.

"Meu Deus, oi!" diz a adolescente para quem Meghan se aproxima, e ela, sorrindo, pergunta seu nome.

"Amelka", responde ela.

"Ah, lindo. Obrigada por estar aqui, significa muito para a família. Nós apreciamos", diz Meghan.

A conversa continuou, pois a ex-realeza perguntou há quanto tempo ele estava esperando.

“‘Duas horas’, diz Amelka. ‘Oh, Deus’, responde Meghan. ‘Bom, espero que possas voltar para casa em breve. Agradeço que esteja aqui’, acrescentou.”

No meio da conversa, a jovem se animou a pedir um abraço, ao qual ele concordou sem problema algum, como registrado.

“Harry e Meghan são absolutamente encantadores! Aqui está o abraço do qual todo mundo está falando. Foi tão lindo testemunhar isso e ela é uma mulher tão bonita por dentro e por fora. Nós te amamos, Meghan”, disse a jovem.

Amelka ofereceu uma entrevista para provar a Meghan que ainda é querida pelos britânicos.

"Estávamos esperando que ela viesse e ela se aproximou de mim e perguntou meu nome e como tinha sido meu dia, quanto tempo eu tinha estado esperando (...) E eu perguntei se ela poderia me abraçar, e ela me abraçou de volta. Foi um momento bastante incrível. Ainda estou tremendo agora", disse.

Este momento fez com que nas redes sociais comparassem Meghan Markle com Lady Di, que é lembrada como "a princesa do povo".

“É tão Diana ... dá paz vê-la”, “Que mulher linda ♥ por fora e por dentro”, “Ela sim é uma verdadeira princesa”, “Seus gestos lembram Lady Di”, “Já sabemos por que Harry a escolheu como esposa”, “Que humildade”, foram algumas das reações nas redes sociais.