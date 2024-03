No BBB 24, Lucas Henrique chama Davi de manipulador e cita Matteus: “Não é o Alegrete que eu conheci”

Lucas Henrique e MC Bin Laden conversam no Quarto Gnomo, após mais uma formação de Paredão no BBB 24, que dessa vez levou quatro participantes para a Berlinda.

Após o MC desabafar sobre a briga com Fernanda, ele explica seu ponto de vista sobre Davi dentro do reality. “Eu não entendo que o Davi é manipulador nesse sentido”, comenta. “Eu entendi o que você falou. Você falou que combinar voto não é manipulação, esse é o ponto que você ia chegar. O que eu falo é, para mim, ele é manipulador, mas não é porque combina voto, é por outros motivos”, responde Buda. O funkeiro concorda.

Lucas Henrique segue sua explicação e também dá sua opinião sobre o baiano.

Recomendados

“Ele é manipulador quando ele joga meu nome na mesa na frente de todo mundo para as pessoas poderem mudar a percepção delas sobre mim”, diz Buda, citando que Matteus mudou o comportamento com ele.

Ele também cita alguns exemplos em que o gaúcho agiu de forma diferente com ele: “Esse não é o Alegrete que eu conheci, o que mudou?”, questiona. “Ele começou a agir dessa forma quando ele passou a andar mais com o Davi”, finaliza Buda.

‘Me senti um palhaço’: afirma MC Bin Laden após discutir com uma das sisters

Uma conversa entre Lucas Henrique e MC Bin Laden no BBB pode ter mostrado os novos rumos do jogo do funkeiro. Após um desentendimento com Fernanda, ele decidiu não ter mais contato com a sister, além de também tecer comentários sobre algumas falas de Pitel que não o agradaram.

Apesar dos argumentos do funkeiro, Buda garantiu que ele entendeu errado o que Pitel quis dizer e ainda tentou sair em defesa da sister: “A Fernanda saiu do quarto lá gritando. Ela chegou aqui chateada, ela falou”.

No entanto, isso não foi o suficiente: “Ela chegou gritando comigo, e a Pitel me ameaçar falando que tem seis pessoas para ir no Sincerão... Pitel acha que eu tenho medo dela?”.

Buda então tenta explicar a Bin que a fala de Pitel não foi uma ameaça a ele, mas sim uma observação sobre o fato de que apenas seis participantes participarão do Sincerão, e não que ela falaria sobre seis pessoas na dinâmica desta noite (25).

O funkeiro então argumenta dizendo que fora as atitudes de Fernanda que o fizeram entender a situação desta forma: “Eu entendi isso porque eu sei que a Fernanda chegou aqui gritando, porque ela foi gritar comigo lá em cima”.