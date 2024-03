Nesta foto, apontam Selena Gomez como “muito velha” para a sequência de ‘Os Feiticeiros de Waverly Place’

Selena Gomez Foi liberada uma cena inédita da sequência dos 'Feiticeiros de Waverly Place' (It's a Laugh Productions, Instagram)

Uma das séries mais emblemáticas da Disney, ‘Os Feiticeiros de Waverly Place’, terá uma sequência e desde que foi anunciada no início de 2024, os fãs têm estado na expectativa do que acontecerá com os irmãos Russo, interpretados por Selena Gomez e David Henrie.

A Disney Branded Television encomendou um piloto para a continuação, que será liderada por Gomez como produtora executiva, ao mesmo tempo em que reprisará seu papel original, Alex Russo. David Henrie retomará o papel de seu irmão Justin Russo e se juntarão ao elenco Janice LeAnn Brown ('Just Roll with It da Disney'), Alkaio Thiele ('Call Me Kat') e Mimi Gianopulos ('American Princess').

O piloto foi criado pelos escritores e produtores executivos Jed Elinoff e Scott Thomas, que estiveram por trás de 'Raven's Home', sequência de outra querida série do Disney Channel, 'As Visões da Raven'.

A história continua após um misterioso incidente em WizTech, onde Justin Russo deixou para trás seus poderes de mago e optou por uma vida humana normal com sua esposa e seus dois filhos. Mas ele se surpreende quando um jovem e poderoso mago que precisa de treinamento aparece em sua porta, o que o levará a ter que se envolver novamente com o mundo mágico, incluindo sua irmã Alex.

Selena Gomez se torna alvo de críticas com a prévia da série

A sequência de 'Os Feiticeiros de Waverly Place' está cada vez mais perto e uma nova imagem tem animado as redes sociais. Sem maiores explicações, ela mostra Alex e Justin finalmente reunidos.

Isso sim, embora a maioria dos fãs tenha reagido positivamente e tenha elogiado David e Selena, não faltaram internautas que aproveitaram para criticar.

“Selena está muito velha para isso. Que preguiça Selena Gomez, já está velha para isso. Só David Henrie está bem, Selena já não tem mais brilho”, lê-se nas redes sociais. Além disso, houve quem a acusasse de “hipócrita”, pois havia dito que “não queria saber de nada” da Disney. Já que, em seu documentário ela menciona o quanto odeia a Disney e quer esquecer essa parte de sua vida”, expressou um internauta.

Selena Gomez tem compartilhado abertamente sua jornada em direção ao amor próprio nos últimos anos e cada vez o faz com mais confiança, embora alguns não parem de apontá-la pela transformação que teve.

As críticas têm sido perigosas e, apesar de ter sido muito contundente em relação ao enorme dano que causam, muitos continuam apontando-a por sua aparência física, sua forma de falar, suas ideias e até seus relacionamentos sentimentais. Uma imagem não deveria ser motivo de ataques contra Selena Gomez.

O tempo passa e as pessoas mudam. A história de Selena é um testemunho de coragem e resiliência diante da adversidade. Apesar dos desafios físicos e emocionais que enfrentou, ela seguiu em frente com graça e determinação, demonstrando uma força interior inabalável, tornando-se uma inspiração.

Mais polêmicas cercam ‘Os Feiticeiros de Waverly Place’

A sequência irá receber várias caras novas, mas um membro do elenco original que está preocupado com o futuro do seu personagem é Dan Benson, que interpretou o melhor amigo de Justin, Zeke, na série original. Depois da série chegar ao fim, Benson decidiu parar de atuar na esperança de ganhar mais dinheiro como estrela de cinema para adultos.

No ano passado, ele revelou que ganha "tanto dinheiro" que tem medo até de revelar os números, mas embora sua nova carreira tenha se mostrado bem-sucedida, ele tinha algumas dúvidas sobre o que isso significava para Zeke. Em um vídeo do TikTok reagindo à notícia da sequência, Benson disse que a notícia era "exagerada", mas brincou: "Oh, meu Deus, o que eu fiz?"

“Esperei por cerca de 13 anos... assim que o Dan se tornar uma estrela pornô, vamos reiniciar Os Feiticeiros de novo! Estou só brincando”, ele disse e continuou questionando o que os criadores da sequência poderiam fazer com o personagem Zeke, perguntando se “agiriam como se ele não existisse” ou talvez “o reformulariam”.