‘Me senti um palhaço’: afirma MC Bin Laden após discutir com uma das sisters

Uma conversa entre Lucas Henrique e MC Bin Laden no BBB pode ter mostrado os novos rumos do jogo do funkeiro. Após um desentendimento com Fernanda, ele decidiu não ter mais contato com a sister, além de também tecer comentários sobre algumas falas de Pitel que não o agradaram.

Apesar dos argumentos do funkeiro, Buda garantiu que ele entendeu errado o que Pitel quis dizer e ainda tentou sair em defesa da sister: “A Fernanda saiu do quarto lá gritando. Ela chegou aqui chateada, ela falou”.

No entanto, isso não foi o suficiente: “Ela chegou gritando comigo, e a Pitel me ameaçar falando que tem seis pessoas para ir no Sincerão... Pitel acha que eu tenho medo dela?”.

Recomendados

Buda então tenta explicar a Bin que a fala de Pitel não foi uma ameaça a ele, mas sim uma observação sobre o fato de que apenas seis participantes participarão do Sincerão, e não que ela falaria sobre seis pessoas na dinâmica desta noite (25).

O funkeiro então argumenta dizendo que fora as atitudes de Fernanda que o fizeram entender a situação desta forma: “Eu entendi isso porque eu sei que a Fernanda chegou aqui gritando, porque ela foi gritar comigo lá em cima”.

Palhaço?

Além disso, o funkeiro revela os resultados de seu desentendimento com Fernanda, e revela que as atitudes da sister o fizeram optar por acabar com a amizade entre eles. Em seguida, ele narra o diálogo:

“O meu erro está onde? De ter sido verdadeiro com ela. De ter falado: ‘naquela hora eu joguei um verde porque eu não sabia se você estava confiando em mim’. Aí ela contou isso na frente das pessoas, da Leidy, da Giovanna, sendo que ela combinou que o que a gente conversa os outros não têm que saber. Quando disse que isso vai virar um assunto pessoal, ela gritou comigo”, explica.

Diante disso, ele finaliza afirmando que não quer mais saber de se aproximar da sister. E revela seu real sentimento diante da situação: “Esse bagulho da Fernanda, ela ficou me cutucando, aí Leidy começou a rir da minha cara, a Giovanna também. Me senti um palhaço”.