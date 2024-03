Mais velha que jogador, namorada de Endrick pretende morar na Espanha após novo clube do jovem

Gabriely Miranda e Endrick já estão fazendo planos para a nova rotina do jogador. A modelo de 21 anos namora o jovem atleta desde outubro de 2023, e já está pensando no futuro, quando Endrick completa 18 anos e passa a atuar pelo Real Madrid, da Espanha.

O atacante do Palmeiras foi vendido ao gigante espanhol por cerca de R$ 337 milhões e só pode começar a jogar pelo clube em julho, ao completar a maioridade.

Por enquanto, o casal discute a relação e se Gabriely, que estuda nutrição, irá para a Espanha junto com o namorado, mas ela revela ao site Extra: “À distância ou perto, nosso amor será o mesmo”.

“Ainda estamos analisando tudo. Mas o que decidirmos será bom para os dois, porque sempre conversamos muito sobre cada decisão que tomamos”, diz a modelo.

Na entrevista, a jovem também revela que sempre foi palmeirense, influenciada pela família. “Amo o Palmeiras desde sempre, toda a minha família é palmeirense e sempre acompanhamos o clube. O relacionamento é a história de amor mais recente.”

Sobre o namoro interracial, Miranda diz que o casal é blindado de ‘comentários maldosos’. “O racismo diz muito sobre as pessoas racistas, não sobre nós. E não se pode esquecer que é crime. Mas não lidamos muito com isso, porque nos blindamos de comentários maldosos.”

Endrick e a Seleção Brasileira

Mesmo jovem, Endrick já é cotado como uma das promessas para o próximo ano na Seleção Brasileira, que passa por reformulações, a começar por Dorival Júnior, técnico estreante no comando do Brasil.

No último sábado (23) o garoto estreou com chave de ouro, dando vitória ao Brasil em amistoso contra a a Inglaterra, com o único gol da partida. Ele bateu o recorde de jogador mais jovem a marcar um gol no estádio de Wembley.

O gol do Endrick pra quem não viupic.twitter.com/XWNVCOAm8w — EFFECE (@canaleffece) March 23, 2024

A participação do jovem na seleção foi enaltecida não somente entre os brasileiros, mas também pela imprensa europeia. “Primeiro gol do futuro craque brasileiro”, destacou o jornal espanhol ‘AS’.