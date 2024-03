Lutador do UFC ganha um bônus de US$50 mil por mordida de adversário

O lutador brasileiro decidiu preservar a mordida do compatriota com uma tatuagem (@UFC)

No UFC Vegas 89, ocorreu um momento insólito durante uma das lutas preliminares, quando Igor Severino foi desqualificado por morder Andre Lima, apesar de estar à frente na luta da noite de sábado.

Severino era dominante nas estatísticas ao conectar 40 golpes, contra 38 de seu rival, da mesma forma em golpes a favor somava 36 contra 40 e em quedas acumulava 5-1; no entanto, quando faltavam dois minutos para o final do round, o lutador perdeu a cabeça.

Igor tinha André contra a grade, mas decidiu mordê-lo no braço esquerdo. Lima imediatamente disse ao árbitro o que estava acontecendo, então ele interveio para separá-los.

Recomendados

Alguns minutos depois, Severino foi desqualificado e sofreu a primeira derrota de sua carreira, deixando seu recorde em 8-1; enquanto isso, Andre Lima obteve sua primeira vitória no UFC e seu recorde pessoal chegou a 8-0.

Devido ao incidente, Dana White, presidente do UFC, anunciou que recompensaria o brasileiro com um bônus de US$25 mil. No entanto, isso mudou ao descobrir que Lima tatuou a mordida, então o diretor decidiu duplicar o prêmio para o lutador.

Também foi revelado que White tomou a decisão de demitir Igor Severino da empresa de MMA. "A pior coisa que você pode fazer é morder seu oponente. Agora você está fora e perdeu a maior oportunidade de sua vida. Além disso, ele terá um problema real com a NSAC", disse Dana White.