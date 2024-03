Kate Middleton se encontrou em particular com o rei Charles III antes de anunciar sobre o câncer

A princesa Kate Middleton e seu sogro, o rei Charles III, se reuniram em particular antes dela informar na sexta-feira passada que tem câncer.

Os dados foram divulgados pela People com base no que foi revelado por uma fonte anônima, que indicou que a reunião entre os dois ocorreu na quinta-feira durante o almoço e que eles discutiram sobre a condição dela, que já estava começando o tratamento.

O meio citado destaca que a princesa e o rei sempre se deram bem e têm um forte vínculo, algo que talvez seja fortalecido pela situação de saúde que estão passando com o câncer. Além disso, apresentou o que foi exposto pela autora Sally Bedell Smith, escritora do livro ‘George VI and Elizabeth: The Marriage That Saved the Monarchy’, que disse que “sempre teve um vínculo muito bom com ela... Ela está interessada em coisas artísticas e aprecia a arte e a cultura, por isso tem afinidade com o Rei”.

Smith destacou que o diagnóstico de câncer de ambos "só pode aproximá-los. É uma fonte de tranquilidade e consolo para ambos", enquanto outra fonte da casa real afirmou que é "uma experiência de saúde comum".

Qual é o tratamento que Kate Middleton está recebendo?

A princesa Kate Middleton informou sobre seu diagnóstico de câncer após a cirurgia abdominal que fez em janeiro passado, mas não especificou onde a doença foi detectada.

A única coisa que ela disse foi que começou o tratamento com quimioterapia preventiva, mas o que isso significa? Cuídate Plus explicou que a quimioterapia são os medicamentos administrados para tratar doenças cancerígenas ou neoplásicas com o objetivo de impedir que as células cancerosas se reproduzam.