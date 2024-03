Kate Middleton escondeu o diagnóstico de todos? Foi assim que William, Harry e Meghan Markle descobriram

Foi assim que a Família Real soube do diagnóstico da Princesa de Gales WPA Pool (WPA Pool, WPA Pool)

Após vários meses de ausência e especulações a respeito disso, Kate Middleton reapareceu em um vídeo de dois minutos para dar uma das notícias mais impactantes.

Na declaração de dois minutos de duração, a princesa de Gales revelou que foi diagnosticada com câncer, após a cirurgia abdominal à qual foi submetida em janeiro. Essa intervenção teria sido a principal razão de sua ausência, no entanto, não esperava que os exames pós-operatórios revelassem esse diagnóstico.

Enquanto o mundo não sabia nada sobre Kate, as teorias sobre o seu desaparecimento explodiram, apontando uma infidelidade por parte de William e até mesmo uma “estratégia suja” da Família Real para “tirá-la do caminho”, como teria acontecido com a princesa Diana.

Recomendados

Agora que a verdade veio à tona, foi revelado como a Família Real ficou sabendo aos poucos do câncer de Kate e até mesmo demorou até 40 dias para descobrir.

Kate passou por uma cirurgia abdominal em 16 de janeiro, mas ainda estava hospitalizada em 24 de janeiro. A incerteza sobre seu estado de saúde levou o príncipe William a pausar em grande parte seus deveres reais. “O príncipe William está equilibrando estar ao lado de sua esposa enquanto ela se recupera de uma cirurgia e cuidar de seus três filhos”, informou The Mirror naquela época.

Por sua vez, a especialista em realeza e ex-correspondente real da BBC, Jennie Bond, apontou que seria um período "difícil" para William, antes de saber que Kate tinha câncer: "Ele se sentirá emocionado, estressado e provavelmente bastante desconcertado com essa reviravolta repentina dos acontecimentos. Você pode ter todos os privilégios na vida, mas sua saúde é primordial e está fora do seu controle".

Quando William soube do câncer de Kate?

A princesa de Gales anunciou que foi diagnosticada com câncer Getty Images (WPA Pool/AP)

O diagnóstico de câncer da princesa Kate Middleton foi revelado à família real no final de fevereiro, razão pela qual o príncipe William teve que faltar ao serviço comemorativo em homenagem ao seu padrinho.

“Kate passou por uma cirurgia abdominal e depois descobriram que ela tinha câncer. O dia em que a família descobriu foi o dia em que William cancelou sua participação no funeral de seu padrinho, o rei Constantino da Grécia”, afirmou a Us Weekly.

No dia 27 de fevereiro,, estava programado que os membros da família real comparecessem a um serviço memorial na Capela de São Jorge, em Windsor, em homenagem ao falecido Constantino, que morreu em janeiro de 2023. No entanto, o Palácio de Kensington emitiu um comunicado de última hora informando que William, de 41 anos, não compareceria devido a "questões pessoais".

Kate Middleton e o príncipe William esconderam o câncer

Foi assim que o duque e a duquesa de Sussex descobriram o diagnóstico da princesa de Gales Clive Mason / AP (Clive Mason/AP)

O príncipe Harry e Meghan Markle não tinham conhecimento do diagnóstico de câncer de Kate Middleton até que se tornou manchete nas notícias mundiais.

De acordo com relatos, o duque e a duquesa de Sussex ficaram completamente surpresos ao saber da batalha de saúde de Middleton no mesmo dia em que a trágica notícia se espalhou globalmente.

Isso levou a que nas redes sociais os internautas destacassem “o dano irreversível” que ambos causaram à Família Real, já que a “confiança” entre William e Harry foi completamente quebrada, o que levou a um distanciamento total.

“Estendemos nossos desejos para a saúde e recuperação de Kate e sua família, esperando que encontrem consolo e privacidade durante este tempo”, declararam o duque e a duquesa de Sussex em um comunicado na sexta-feira, após o anúncio oficial de Kate Middleton.