Jade Picon rouba a cena com visual transparente no Lollapalooza

No último final de semana, em São Paulo, o Lollapalooza foi palco não apenas de performances musicais memoráveis, mas também de momentos marcantes fora dos holofotes.

Entre eles, destaca-se a aparição de Jade Picon, que optou por um visual transparente para o evento. Além de Jade, outras celebridades como Letícia Spiller, Nizam, e Bruna Marquezine, com seu look ousado, chamaram atenção, juntamente com a emoção expressa por Manu Gavassi durante o festival.

Momentos inesquecíveis e estilos marcantes

Este evento de três dias não foi apenas sobre música; ele também se tornou um destaque para a moda e as emoções.

A escolha de vestuário de Jade Picon, especificamente, simbolizou a ousadia e a expressão individual que o Lollapalooza encoraja, misturando-se perfeitamente à atmosfera vibrante do festival.

GENTE COMO A GENTE!!! Jade Picon emocionada no show da cantora SZA no #LollaBR.pic.twitter.com/6ua5ZQBZYQ — Jade Daily 🌪️ (@jadedailys) March 25, 2024

Sua decisão de integrar-se à multidão para apreciar o show de SZA apenas reforça a ideia de que, no Lollapalooza, todos, independentemente de serem famosos ou não, estão lá para compartilhar seu amor pela música.

Além das escolhas de moda, o evento foi um lembrete da força das emoções que a música pode evocar, como visto através das lágrimas de Manu Gavassi.

A presença de figuras conhecidas, desfrutando dos shows lado a lado com o público, reitera a magia do Lollapalooza, onde a música serve como o grande equalizador, unindo pessoas de todos os caminhos da vida.

