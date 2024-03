Imprensa britânica revela a importante decisão tomada pela equipe médica do rei Charles

A família real britânica está passando por um de seus momentos mais difíceis, pois tanto o rei Charles III quanto Kate Middleton estão em tratamento contra o câncer. Isso ocorreu depois que a princesa de Gales anunciou em um vídeo na última sexta-feira que está em tratamento.

E tal como no caso da esposa de William, a coroa britânica também não revelou que tipo de câncer o monarca sofre, que tem se afastado das atividades oficiais e aparecido raramente nas últimas semanas.

Neste ponto, apesar de ter cancelado praticamente toda a sua agenda, o rei continua a trabalhar no escritório e no palácio, recebendo ocasionalmente algumas delegações, onde tem sido visto com boa aparência.

A decisão da equipe médica do rei Charles

A jornalista da BBC Helen Wade divulgou novos detalhes sobre o dia a dia do monarca, revelando por que ele tem trabalhado apenas do seu escritório.

Em conversa com o programa espanhol ‘Socialité', a especialista em assuntos reais afirmou que foi a equipe médica do rei quem tomou essa decisão.

"O rei quis dizer tudo desde o início e ser transparente para encorajar todos os homens de certa idade a fazerem exames e não deixarem de fazer suas revisões", expressou.

O rei Charles tem as “defesas naturais baixas”

A profissional também indicou que "o rei tem sido visto, por exemplo, recebendo o primeiro-ministro e continuando a realizar seus compromissos oficiais, mas não em grandes multidões, pois os médicos disseram que ele tem baixa imunidade e não pode estar perto de muitas pessoas".

Por esse motivo, nas atividades oficiais em campo, tem sido a rainha Camila e o príncipe William quem têm liderado os eventos.