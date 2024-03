IA previu o anúncio de Kate Middleton? Usuário publica provas que o comprovariam

Kate Middleton acabou com as especulações sobre sua saúde na sexta-feira, 22 de março, ao anunciar que está nas primeiras etapas de tratamento contra um câncer que foi detectado há semanas.

Num vídeo publicado nas redes sociais oficiais do Palácio de Kensington, a princesa de Gales revelou que descobrir isso foi um "grande choque" após passar por alguns meses "incrivelmente difíceis".

No entanto, ela afirmou estar “bem” e se sentindo “cada dia mais forte”. Os detalhes de sua doença não foram revelados, mas o palácio real afirmou confiar que Middleton se curará completamente.

Uma mensagem de Catherine, A Princesa de Gales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — O Príncipe e a Princesa de Gales (@KensingtonRoyal) 22 de março de 2024

A esposa do príncipe William expressou no comunicado oficial: “Para todos aqueles que enfrentam essa doença, de qualquer forma, por favor, não percam a fé nem a esperança. Vocês não estão sozinhos”.

O comunicado pegou o mundo de surpresa depois de meses de teorias conspiratórias sobre seu estado; mas, a inteligência artificial (IA) parece ter ‘previsto’ o anúncio e suas circunstâncias.

A inteligência artificial previu o anúncio feito por Kate Middleton?

Pelo menos, foi o que um usuário inferiu na rede social X. O internauta, com o nome @elrafaargentino, afirmou em uma mensagem que há dias criou um par de imagens da princesa com a ajuda da IA.

As fotos capturadas pela tecnologia curiosamente se assemelham bastante às da mãe dos príncipes George, Charlotte e Louis compartilhadas pela família real nesta sexta-feira, 22 de março.

Uma das aparentes coincidências entre as imagens reais e as fictícias é que ambas são ambientadas em um cenário natural de arbustos verdes com flores destacando o pano de fundo.

Outra coincidência é que Kate está sentada em um banco de madeira tanto no vídeo oficial quanto nas fotografias feitas com IA. Além disso, o rosto da ‘royal’ de 42 anos está triste e cansado.

"Alguns dias atrás, fiz duas imagens de Kate Middleton por IA. Hoje ela fala a verdade quase da mesma maneira. Estarei vendo o futuro?", escreveu o internauta junto com as imagens para comparar as semelhanças.