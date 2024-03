Estes são os três melhores filmes para assistir na Netflix durante a Semana Santa

O filme “O Escolhido” é um dos preferidos do público dowell (dowell/Getty Images)

Com a Semana Santa ao virar da esquina, muitos procuram aproveitar o tempo livre para desfrutar de filmes que complementem o espírito da temporada.

No Domingo de Ramos, uma data que marca o início desses dias de reflexão, estão incluídas várias produções ideais para assistir em família durante esses dias.

O escolhido

Baseia-se na história de um adolescente com uma vida como qualquer outra até perceber suas qualidades especiais, semelhantes às de Jesus Cristo. Jodie, interpretado por Bobby Luhnow, é o protagonista desta série baseada na aclamada obra "American Jesus" de Mark Millar.

Recomendados

A trama para muitos é um questionamento da fé. "Mostra um grupo de adolescentes que vai para o deserto em busca de uma sereia, mas depois de um acidente, eles percebem que Jodie não é uma criança normal", comentou o jovem protagonista.

Deus não está morto

"Duvidamos de sua existência, perdemos a fé, quando o mundo inteiro nos observa". Este filme de quase duas horas de duração é um desafio às crenças, especialmente seu protagonista, o professor ateu, que desafia seus alunos a provar a existência de Deus.

"Este filme me fez chorar, é muito bom e tem a pura verdade Deus não está morto", "Amei este filme, amei que o rapaz defendeu Deus", "Maravilhoso filme, uma verdadeira mensagem de fé", foi lido entre as reações ao filme que conta com uma segunda parte.

A ressurreição de Cristo

Joseph Fiennes, Tom Felton e Peter Firth estrelam a história carregada de drama e espiritualidade. Após a crucificação de Jesus de Nazaré, os romanos tentaram desacreditar os rumores da ressurreição, enquanto um soldado novato busca o corpo desaparecido.