É revelado o motivo pelo qual William não estava no vídeo em que Kate Middleton anuncia seu câncer

Na última sexta-feira, chegou ao fim a multidão de especulações sobre o estado de saúde de Kate Middleton. Foi ela mesma quem se encarregou de compartilhar um vídeo, através das redes sociais, onde confirmava que tem câncer e que já havia começado seu ciclo de quimioterapia preventiva. No entanto, muitos se perguntaram a mesma coisa. Por que o príncipe William não aparece no vídeo? A incógnita já tem resposta.

O príncipe William não apareceu com Kate Middleton no vídeo em que anunciava seu diagnóstico de câncer

Todos os detalhes e gestos significativos do vídeo foram analisados. Além disso, chama especialmente a atenção as palavras que ela quis dedicar ao seu marido, o príncipe William, que foi o principal apoio durante este difícil processo. Da mesma forma, os rumores de uma suposta crise no casamento foram encerrados.