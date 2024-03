Davi manda recado sobre voltar do paredão: “Só vou mostrar atrás”

BBB 24: Davi no paredão! Baiano está a mira dos brothers do quarto gnomo (Reprodução/Globo)

Após a formação de um paredão no Big Brother Brasil não é incomum que os brothers e sisters façam promessas para tentar conquistar a simpatia do público em troca da permanência no programa.

Desta vez, após a formação do Paredão deste domingo, que colocou Davi, Matteus, Leidy Elin e Mc Bin Laden na berlinda, foi a vez de Davi, Matteus e seus aliados fazerem algumas promessas para caso permaneçam no programa por mais uma semana.

Enquanto Isabelle e Beatriz prometeram andar somente de calcinha pela casa, Davi também fez uma promessa caso permaneça no programa e entre de vez no TOP 10: correr pelado pela casa.

Apesar da ousadia na proposta, o brother deixou claro para a esposa, Mani, que não pretende mostrar demais. Segundo o perfil Circo da Mídia, ele mandou uma mensagem bem-humorada para a companheira: “Mani, vou mostrar o tareco não, vou mostrar só atrás”.

A internet reagiu

Diante da fala do brother, a internet reagiu e comentou que o motorista de aplicativo não foi o primeiro a ter essa ideia e muito menos a cumprir essa promessa feita ao público. Em alguns comentários, algumas pessoas criticaram a postura do brother e disseram que ele precisa ter atitudes de um “homem comprometido”.

“Nem parece que tem um relacionamento, fica cheio de papo de solteiro”, criticou um internauta. “Vocês sabem que isso já aconteceu antes, né?”, apontou outra seguidora.

Quem também fez, e cumpriu, uma promessa desse tipo foram os participantes do BBB 21, Gil do Vigor e Fiuk, que além de ficarem nus após a volta de um Paredão, também deram um selinho e pularam na piscina, surpreendendo o público e os familiares que não esperavam uma atitude dessas vindo dos participantes.

Mas e agora, será que Matteus e Davi também vão cumprir a promessa?