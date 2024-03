Cameron Diaz dá as boas-vindas ao seu segundo bebê, aos 51 anos, e é apontada como "inconsciente"

Cameron Diaz conquistou Hollywood e o público em geral com seu carisma inegável e sua versatilidade como atriz. Desde seus primeiros papéis em filmes como ‘The Mask’ até ‘Quem Vai Ficar com Mary’ e ‘Vanilla Sky’, Diaz demonstrou uma habilidade única para se envolver em uma ampla gama de personagens e gêneros na tela.

Isso a levou a ser quatro vezes indicada ao Globo de Ouro, mas apesar de ter tido um lugar privilegiado na indústria, optou por se afastar dos holofotes para se dedicar a outros projetos, incluindo o de formar uma família.

A atriz tomou decisões importantes em relação à sua carreira Darren Michaels / Instagram (Darren Michaels / @camerondiaz/Instagram / Getty Images)

Surpreende com a chegada de um bebê aos 51 anos

Em 2020, aos 47 anos, Cameron deu as boas-vindas ao seu primeiro bebê ao lado de seu marido Benji Madden. A atriz está casada com o músico desde 2015 e, apesar da diferença de idade, eles têm sido um dos casais mais estáveis do show business. No entanto, ambos optaram por manter seu relacionamento e tudo relacionado ao seu filho fora dos holofotes públicos.

Foi assim que recentemente a atriz surpreendeu com a notícia da chegada de seu segundo bebê, a quem revelou chamar Cardinal.

A atriz anunciou a chegada de seu segundo filho Instagram (Instagram)

"Estamos abençoados e emocionados em anunciar o nascimento do nosso filho, o Cardinal Madden ❤️🙏 Ele é incrível e estamos todos tão felizes que ele está aqui! Por segurança e privacidade das crianças, não vamos publicar nenhuma foto, mas ele é muito fofo ☺️ Nos sentimos tão abençoados e agradecidos 🍀 Enviamos muito amor da nossa família para a de vocês 🙏❤️ Meus melhores desejos e boa tarde!!", lê-se em uma publicação conjunta no Instagram.

A notícia gerou todo tipo de reações nas redes sociais, desde bênçãos, felicitações e bons desejos para a família. No entanto, houve aqueles que apenas criticaram a atriz e até a chamaram de "inconsciente" por ter filhos nessa idade e até pelo nome que escolheu.

A atriz teve uma vida tranquila com o marido Benji Madden Instagram (Instagram)

"Um pouco velha para ter um bebê... Quero dizer, eles nem consideraram que quando ela tiver 70 anos, o bebê terá apenas 20? Um pouco egoísta". "Eles não percebem que o mundo não está mais preparado para ter filhos??!!!". "Um pouco inconsciente da parte deles ter filhos nessa idade!!". "Ela estará na Flórida morando em uma comunidade de idosos quando a criança se formar no ensino médio". "Deveriam pensar que essas crianças crescerão sem pais porque eles já estarão muito velhos para cuidar delas", "Cardinal?? Que nome!! O bullying que farão com essa criança, que inconscientes em colocar um nome assim", lê-se nas redes sociais.

A vida de Cameron Diaz longe dos holofotes

A atriz decidiu se aposentar para realizar o sonho de ser mãe Stuart C. Wilson / Getty (Stuart C. Wilson/Getty)

Embora nunca tenha falado abertamente sobre como sua maternidade aconteceu, e ela não teria que fazê-lo, Cameron deixou claro que essa é a vida que sempre sonhou.

Ela se retirou para se concentrar em fazer algo que a apaixonava mais do que estar na frente da câmera: ser mãe e, embora por um momento Jamie Foxx a tenha convencido a voltar à indústria com um papel no filme 'De Volta à Ação' da Netflix, no final ela permaneceu firme em sua decisão. "Cameron ama ser mãe mais do que qualquer outra coisa no mundo", relatou o Daily Mail naquela época.

Embora não tenhamos visto um projeto específico nas telas, Cameron não parou de trabalhar, pois tem sua própria marca de vinho, bem como livros de culinária. Por sua vez, Benji Madden, que era famoso com a banda Good Charlotte ao lado de seu irmão Joel, também deixou de lado sua carreira na música para se dedicar à arte, embora tenha várias empresas focadas na música.