BBB 24: Participantes recebem ovos de Páscoa com fotos de familiares e Lucas Henrique sente falta de foto da esposa; assista

BBB 24: Participantes recebem ovos de Páscoa com fotos de familiares e Lucas Henrique sente falta da foto de esposa Imagem: reprodução gshow

Hoje era para ser um dia de alegria no BBB 24 após os participantes receberem ovos der Páscoa com fotos dos familiares na manhã desta segunda-feira (25). Contudo, Lucas Henrique parece que não gostou do que viu, e se isolou em um canto.

Eles receberam ovos de Páscoa com fotos da familia #BBB24



pic.twitter.com/wMSTaj9O7j — Dantas (@Dantinhas) March 25, 2024

No ovo de Páscoa de Buda havia apenas a foto de suas irmãs, o que o deixou intrigado. Mais uma vez, o brother sentiu falta da presença da esposa Camila Moura. Ele fica encarando o chocolate pensativo, até que Fernanda se aproxima e interage com o colega de confinamento.

LEIA TAMBÉM: BBB 24: Após 77 dias sem ser votada, Leidy Elin pode deixar reality em seu primeiro Paredão

Recomendados

A cara de decepção do Lucas Buda vendo que não tem foto da Camila#BBB24 pic.twitter.com/P4E94xIIz1 — Alfinetei (@ALFINETEI) March 25, 2024

Em seguida, Lucas Capoeira vai para o Quarto Gnomo e fica em silêncio na cama. Veja a repercussão nas redes sociais.

Todos receberam ovos de páscoa acompanhados de fotos de familiares.



Lucas não recebeu uma foto de Camila, e seu semblante é esse: #BBB24 pic.twitter.com/ebQXlb3W14 — Espiadinha #BBB24 (@canalespiadinha) March 25, 2024

SENTIU! Lucas está visivelmente abatido porque a Camila, sua ex esposa, não apareceu na foto do ovo de Páscoa.#BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/ciRXQ1Bdrj — Central BBB (@CentralRedeBBB) March 25, 2024

No BBB 24, Lucas Henrique chama Davi de manipulador e cita Matteus: “Não é o Alegrete que eu conheci”

Lucas Henrique e MC Bin Laden conversam no Quarto Gnomo, após mais uma formação de Paredão no BBB 24, que dessa vez levou quatro participantes para a Berlinda.

Após o MC desabafar sobre a briga com Fernanda, ele explica seu ponto de vista sobre Davi dentro do reality. “Eu não entendo que o Davi é manipulador nesse sentido”, comenta. “Eu entendi o que você falou. Você falou que combinar voto não é manipulação, esse é o ponto que você ia chegar. O que eu falo é, para mim, ele é manipulador, mas não é porque combina voto, é por outros motivos”, responde Buda. O funkeiro concorda.

Lucas Henrique segue sua explicação e também dá sua opinião sobre o baiano.

“Ele é manipulador quando ele joga meu nome na mesa na frente de todo mundo para as pessoas poderem mudar a percepção delas sobre mim”, diz Buda, citando que Matteus mudou o comportamento com ele.

Ele também cita alguns exemplos em que o gaúcho agiu de forma diferente com ele: “Esse não é o Alegrete que eu conheci, o que mudou?”, questiona. “Ele começou a agir dessa forma quando ele passou a andar mais com o Davi”, finaliza Buda.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ BBB 24: Nuas? Beatriz e Isabelle fazem promessa ousada e Davi comenta “Vocês não têm coragem”

⋅ ‘Me senti um palhaço’: afirma MC Bin Laden após discutir com uma das sisters