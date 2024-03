BBB 24: Nuas? Beatriz e Isabelle fazem promessa ousada e Davi comenta “Vocês não têm coragem”

Vale de tudo para escapar da berlinda no BBB 24? Após mais uma formação de Paredão no último domingo (24), que levou Leidy Elin, Davi, MC Bin Laden e Matteus à disputa pela permanência, alguns brothers e sister conversam do lado de fora da casa.

Repercutindo uma promessa ousada de Davi, que prometeu correr sem roupa caso escapasse do Paredão, Isabelle e Beatriz avaliam o que poderiam fazer. Matteus, que está junto ao grupo, comenta que ouviu as sisters dizendo que “Vão andar de calcinha na casa”. “É uns ficando pelado, outros ficando de calcinha”, brinca Beatriz.

Davi não acredita nas colegas de confinamento. “Vocês não vão fazer isso não. A Isabelle não tem cara de que vai fazer isso”, opina o baiano. “Vocês não têm coragem”, completa o gaúcho.

“Davi não me conhece. Vou criar coragem. Amanhã eu vou colocar uma calcinha parecida com um biquini e um top e vou ficar andando em casa, nem que eu vá na beira e volte”, responde Isa.

“Duvido ir na sala e voltar”, sugere Matteus. “Eu vou, nem que seja correndo”, responde a dançarina. “Tem que dar um passeio na casa”, diz Davi. “Tem que ser um desfile longo”, completa Alegrete.

“Isso não era para ser uma promessa de Paredão?”, questiona a manauara. “Já falaram”, responde Matteus. “Paredão é mais ousado”, diz Beatriz.

“Ficar pelada?”, pergunta Isabelle. “Segurar só os peitos”, completa a vendedora do Brás. “Pula de calcinha tapando os peitos”, sugere o gaúcho .”Eu tenho coragem”, diz Isabelle.

Confira o diálogo:

Beatriz, Isabelle e Alane vão fazer top less e Davi e alegrete vão correr pelados 😂😂😂 #BBB24 pic.twitter.com/LQNGm2TTbb — Dani (@ddllffrr) March 25, 2024

