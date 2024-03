BBB 24: Após 77 dias sem ser votada, Leidy Elin pode deixar reality em seu primeiro Paredão

Leidy Elin conseguiu quebrar recordes no BBB 24, passando o total de 77 dias sem ser votada. Mas foi bom enquanto durou. Durante a formação do 14º Paredão no último domingo (24), a sister foi votada Davi, Alane, Beatriz e Matteus, indo para a berlinda ao lado dos dois brothers, juntamente com MC Bin Laden, que foi puxado pelo gaúcho no Contragolpe.

“Eu preciso de uma resposta, ela sendo positiva ou negativa eu vou estar feliz de qualquer forma”, revelou a sister em conversa com MC Bin Laden durante a madrugada. “Se a gente fica, a gente está feliz, mas se eu saio eu também saio feliz”, respondeu o funkeiro, que também está em sua primeira berlinda.

E parece que a sorte de Leidy vem de forma negativa, pois agora a participante está sendo uma das mais cotadas a deixar o reality na próxima terça-feira (26), de acordo com a opinião da internet.

Tudo indica que @leidyelin saia na terça feira… espero que as pessoas tenham compreensão que é um jogo e ser eliminada da casa é a maior consequência e demonstração que o

Público não gostou das suas jogadas! Aqui fora, deixem a garota em paz! Vai ser bem complicado pra ela! — Maíra Azevedo 👠 (@tiamaoficial) March 25, 2024

🚨VEJA: Primeira parcial do UOL aponta a eliminação de Leidy Elin com 86,41%. pic.twitter.com/lwIn2Sdi8f — Central Reality #BBB24 (@centralreality) March 25, 2024

Top 10 está (quase) formado

Após a formação do 14º Paredão, o topo 10 do BBB 24 está quase formado. Após vencer a Prova do Líder na última quinta-feira (21), Giovanna foi a primeira confirmada entre os dez finalistas. No sábado, vencendo a Prova do Anjo, Pitel garantiu a permanência no programa por mais uma semana.

Além delas, Alane, Beatriz, Fernanda, Isabelle e Lucas Henrique escaparam da berlinda, e também estão garantidos no top 10. Quem escapar deste Paredão, formado por Leidy Elin, Davi, Matteus e MC Bin Laden completa a lista.

