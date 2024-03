A poderosa razão pela qual Kate Middleton esperou as férias de seus filhos para anunciar seu diagnóstico

Numa declaração em vídeo de dois minutos de duração, Kate Middleton, que estava afastada da vista do público desde dezembro, compartilhou uma notícia que foi um “grande choque” e que a levou a passar “um par de meses incrivelmente difíceis”.

Em janeiro, a Princesa de Gales, de 42 anos, passou por uma cirurgia abdominal, o que a levou a tirar um tempo de suas obrigações públicas. No entanto, isso desencadeou uma controvérsia sobre seu paradeiro, com teorias circulando que incluíam infidelidade por parte de William e até uma "estratégia suja" da Família Real para fazê-la desaparecer, como teria acontecido com a princesa Diana.

A princesa de Gales anunciou que foi diagnosticada com câncer Leon Neal / AP (Leon Neal /AP)

Agora, a verdade veio à tona e foi algo completamente inesperado. “Em janeiro, fiz uma cirurgia abdominal importante em Londres e na época pensava-se que minha condição não era cancerosa. A cirurgia foi um sucesso. No entanto, os exames realizados após a operação revelaram que havia câncer. Portanto, minha equipe médica me recomendou passar por um tratamento de quimioterapia preventiva e agora estou nas primeiras etapas desse tratamento”, disse Middleton no vídeo.

Recomendados

Entre as muitas coisas que disse e que estão sendo tema de conversa, chamou a atenção que ele colocou especial ênfase em seus três filhos: o príncipe George (10), a princesa Charlotte (8) e o príncipe Louis (5).

Com isso, surgiram várias dúvidas, já que a publicação da mensagem coincidiu com o início das férias das crianças. Por que Kate esperou até então para compartilhar a notícia com o público? Como ela falou com seus filhos a respeito disso?

Como Kate Middleton lidou com o diagnóstico diante de seus filhos

É possível que Kate Middleton tenha esperado estrategicamente para anunciar que está recebendo tratamento contra o câncer até que seus filhos saíssem da escola por ocasião das férias da Páscoa.

Este tempo livre oferece à família a oportunidade de passar momentos privados juntos após o anúncio da princesa Kate.

A Princesa de Gales tem sido muito estratégica ao conversar com os filhos sobre seu diagnóstico WPA Pool, Pool, Finnbarr Webster (WPA Pool, Pool, Finnbarr Webster)

Sabe-se que o Príncipe e a Princesa de Gales são pais dedicados que sempre procuram deixar suas agendas livres de compromissos quando seus filhos não estão na escola, e este caso provavelmente não será diferente.

Geralmente, a família aproveita as férias escolares, os fins de semana e o verão para passar tempo em sua casa de campo em Anmer Hall, localizada em Norfolk, a cerca de 110 quilômetros ao norte de Londres. Diz-se que a princesa Kate se sente “em casa” em Anmer Hall e já afirmou anteriormente que “é mais feliz com sua família no campo”.

A decisão de Kate de esperar para anunciar publicamente seu diagnóstico provavelmente foi tomada com a prioridade de proteger seus filhos.

A Princesa de Gales tem sido muito estratégica ao conversar com os filhos sobre seu diagnóstico Yui Mok / AP (Yui Mok/AP)

“Os filhos deles, George, Charlotte e Louis, acabaram de se separar durante as férias da Páscoa. Então agora eles podem tirar as crianças do ambiente escolar, mantê-los em uma bolha com eles e realmente protegê-los do mundo exterior enquanto todas essas notícias e essa reação atingem o resto do mundo, e enquanto as pessoas estão falando sobre isso”, apontou Victoria Murphy, colaboradora da ABC News, especializada na Família Real.

Enquanto o príncipe William retomará suas funções após as férias da Páscoa, o Palácio emitiu um comunicado sobre Kate: “A princesa retornará às suas funções oficiais quando sua equipe médica a autorizar. Ela está de bom humor e focada em se recuperar completamente”, diz o comunicado.