A minissérie mais triste do mundo está na Netflix e você não vai conseguir parar de chorar

A Netflix tem diversas produções que conseguem abranger os diferentes estilos e gostos de seus milhões de assinantes. Desde minisséries e filmes cheios de ação, comédia, amor e até tristezas com dramas intensos. Assim é a história de Tudo Bem Não Ser Normal, um k-drama que aborda temas relacionados à saúde mental.

A série dramática que promete fazer o mundo inteiro chorar

Está tudo bem não estar bem segue a vida de Moon Gang, interpretado por Kim Soo-hyun, um jovem enfermeiro que trabalha num hospital psiquiátrico enquanto cuida do seu irmão mais velho, Sang Tae, que tem autismo. A trama se desenrola quando Gang Tae se cruza com Ko Moon Young, interpretada por Seo Ye-Ji, uma escritora de livros infantis com uma visão negativa da vida e uma curiosidade obsessiva por ele desde o primeiro capítulo. Além disso, é revelado que esses dois personagens têm um passado trágico em comum e se conheceram quando eram crianças.

"A interseção das vidas de uma escritora de livros infantis antissocial e um dedicado assistente psiquiátrico abre caminho para a cura emocional menos esperada", revela a sinopse oficial da Netflix.

Um k-drama que chega para se posicionar nas tendências globais

Ao longo dos seus 16 episódios com uma duração de 1 hora cada, os personagens conseguem experimentar um profundo crescimento e desenvolvimento emocional, passando de pessoas simples para complexas à medida que detalhes do seu passado são revelados. Além disso, a trama central aborda temas de saúde mental e as histórias dos pacientes do hospital psiquiátrico onde Gang Tae trabalha.

É assim que os protagonistas enfrentam seus traumas do passado que devem aprender a superar ao longo da série. Da mesma forma, esta minissérie vai além de um romance típico que costuma ser a trama dos k-dramas.